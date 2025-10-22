Trobada
El Museu de Moià assisteix a uns tallers de millora de la Diputació
Regió7
Manresa
La tècnica Cristina Campos del Museu de Moià va assistir als Tallers de Millora del Cercle de Comparació Intermunicipal de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de millorar els serveis que ofereixen a la ciutadania
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar