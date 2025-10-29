Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un centenar d’ordinadors del Moianès serviran per a alumnes del Senegal

És una iniciativa de Moianès Sostenible i els portàtils han estat equipats per alumnes de l’escola de l’Estany, amb la supervisió de voluntaris del grup Steam4all

Una furgoneta carregada amb els ordinadors portàtils donats, a l'escola Sesmon de Santa Maria d'Oló

Una furgoneta carregada amb els ordinadors portàtils donats, a l'escola Sesmon de Santa Maria d'Oló / MOIANÈS SOSTENIBLE

David Bricollé

David Bricollé

Santa Maria d'Oló

Prop d’un centenar d’ordinadors portàtils procedents del Moianès serviran perquè infants del Senegal puguin tenir aquest recurs tecnològic per seguir els seus estudis. L’enviament es farà pròximament, gràcies a una iniciativa de la plataforma Moianès Sostenible SCCL (Comunitat Energètica Comarcal del Moianès), de la mà de l’associació Projektamí de Vic, que coopera amb poblacions de la regió senegalesa de Casamance. Aquesta setmana s’ha formalitzat l’acord de cooperació internacional entre totes dues institucions i el lliurament dels equips informàtics.

En concret, en el marc d’aquest acord s’ha fet lliurament a Projektamí de 95 ordinadors portàtils de segona mà que seran enviats seguidament a diverses escoles d’aquest regió senegalesa.

Acte de signatura de l'acord, a l'escola Sesmon de Santa Maria d'Oló

Acte de signatura de l'acord, a l'escola Sesmon de Santa Maria d'Oló / MOIANÈS SOSTENIBLE

Aquesta donació és fruit d’una cessió procedent de l’associació Steam4all, que col·labora amb voluntariat a les escoles dels pobles del Moianès, i en tasques de suport pràctic i conscienciació de l’alumnat en temes diversos, i especialment en l’energètic, i que va equipar també aquests centres moianesos amb ordinadors portàtils procedents d’una donació empresarial.

Tot aquest material informàtic ha estat equipat per alumnes de l’escola de l’Estany, amb la supervisió de voluntaris, amb el programari lliure Ubuntu.

L’associació Steam4all va ser el punt de partida de la creació de la cooperativa Moianès Sostenible i té voluntaris comuns.

L’acte de signatura de l’acord de cooperació, de la donació i el lliurament físic dels ordinadors s’ha celebrat a l’Escola Sesmon de Santa Maria d’Oló. Aquest centre, que participa en la Coordinadora del Voluntariat Social d’Osona, ha establert contactes a través de Projektamí i promou ajuts de material escolar i intercomunicació dels seus alumnes amb els de les escoles senegaleses.

L’acord ha estat signat per Joaquín Jiménez Godoy, president de Moianès Sostenible, i per Ajo Loba Dieme, en representació de Projektamí, i ha comptat amb la presència de Montse Porta, directora de l’Escola Solidària de la Coordinadora del Voluntariat d’Osona.

El Senegal ocupa el lloc 169 entre els 193 de l’IDH (Índex de Desenvolupament Humà) que publica anualment les Nacions Unides, i la regió de Casamance és, a més, una de les zones més pobres del país.

