Patrimoni
El Museu de Moìa rep les rèpliques de diverses gerres ceràmiques
Regió7
Manresa
El Cap de Didactica del Museu de Moià Jofre Costa va rebre les rèpliques de diverses gerres ceràmiques per l’ampliació de l’accessibilitat a l’exposició permanent del Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià gràcies al programa "La Mirada Tàctil" de la Diputació
