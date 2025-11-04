'Judaisme no és sionisme': una veu jueva anticolonial arriba a Moià per denunciar el genocidi a Gaza
L'acte tindrà lloc el pròxim divendres 7 de novembre a l'Auditori Sant Josep
Dominique Salomon, militant activa en contra de l'ocupació a Palestina, oferirà una anàlisi de la situació actual
El col·lectiu Moianès amb Palestina juntament amb l’Associació Catalana de Jueus i Palestins JUNTS i l’Ateneu Popular La Polseguera, organitzen la presentació i conversa 'Judaisme No És Sionisme', que se celebrarà el pròxim divendres 7 de novembre, a les set de la tarda, a l’Auditori Sant Josep de Moià. La xerrada, presentada per David Masip, historiador i especialista en Orient Mitjà i membre del col·lectiu Moianès Amb Palestina, desplegarà l’anàlisi de la mà de Dominique Salomon, cofundadora de l’Associació JUNTS (2008), de família jueva, esdevinguda activista en defensa del poble palestí i denunciant de l'ocupació sionista.
Un dels objectius de l'acte és que els assistents entenguin la diferenciació entre judaisme i sionisme, ja que es tracta d'una qüestió "crucial per a resoldre el conflicte". Des de l'organització destaquen la reflexió del reconegut historiador jueu Ilan Pappé: "Tots els suposats intents de pau van ignorar el problema real. No van assenyalar el sionisme com el problema, sinó que van culpar-ne els palestins. La ideologia sionista no deixa espai perquè els palestins existeixin".
Salomon, una militant amb gran compromís
Dominique Salomon va néixer el 1945 a França en una família jueva. Molts dels seus familiars van morir assassinats a Auschwitz durant l’ocupació nazi. La seva mare i el seu germà van ser amagats per una camperola, i el seu pare va marxar per formar part de la Resistència francesa.
Aquesta memòria familiar ha marcat profundament el seu compromís polític i social. De jove va viatjar a Israel i va identificar el conflicte amb Palestina com un cas de racisme i colonialisme. En coherència amb la memòria de les persecucions que va patir la seva família, va decidit alçar la veu contra la política d’ocupació i neteja ètnica del poble palestí. Va participar en el Maig del 68 a París i va lluitar contra el franquisme. Des d’aleshores, ha mantingut una militància activa.
És cofundadora de l’Associació Junts (Catalana de Jueus i Palestins), creada el 2008 durant l’operació 'Plom Fos' a Gaza. Des d’aleshores, ha estat una veu activa en la denúncia de la complicitat europea amb Israel, la venda d’armes i la infiltració policial en moviments de solidaritat. Dominique Salomon, amb lucidesa i coratge, ens recorda que la democràcia europea també s’està jugant a Palestina.
Moianès Amb Palestina organitza aquesta conversa amb "l’ànim d’aprofundir en els orígens del sanguinari i actual context de Palestina, que ha provocat més de setanta mil víctimes comptabilitzades entre la població civil de Gaza, la completa devastació de la Franja, i el trencament de l’alto el foc en el marc de l’anomenat Pla de Pau recentment impulsat".
Així, amb un tractat on "ni s'aturen els atacs d'Israel al poble palestí ni es resol la situació d'ocupació il·legal sionista", cal "més que mai que des d'aquí continuem fent pressió i donant suport Internacionalista a Palestina". Per això, des de l'entitat destaquen la importància "d'escoltar aquells qui fa anys que militen per visibilitzar aquesta injustícia i que ens poden aclarir falsos mites que giren entorn d'aquest genocidi televisat, i que només busquen mitigar la solidaritat que brolla instantàniament en defensa d'un poble oprimit i massacrat".
