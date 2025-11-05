Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Estudiants d’aviació visiten les coves del Toll de Moià

Estudiants d'aviació visiten les coves del Toll de Moià / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Un grup d’alumnes procedents de diferents territoris de Catalunya, Madrid, Andalusia i Anglaterra han visitat les coves del Toll de Moià els passats 20 i 27 d’octubre. Molts d’ells formen part del BCN Drone Centre i el CATUAV, del moianès.

