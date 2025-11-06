Les fortes pluges obliguen a tancar l'escola rural de Sant Quirze Safaja: «El centre es troba en una zona inundable»
L'alcalde espera que el centre pugui reprendre l'activitat aquesta tarda, sempre que amainin les precipitacions i es pugui garantir la seguretat dels escolars i docents
Els ruixats també han provocat una fallida de la llum a l'escola i altres punts de la població
L'episodi de fortes pluges d'aquest dijous ha obligat a tancar l'escola rural de Sant Quirze Safaja (Moianès) i, a més, ha provocat afectacions en la xarxa de corrent elèctric en alguns punts del municipi. El centre, que consta de diferents mòduls prefabricats, es troba en una zona inundable a tocar del riu Tenes, que a causa de les precipitacions s'ha vist desbordat i ha impedit que es puguin obrir les portes de bon matí. Com detalla l'alcalde, Carlos Lupiáñez, la previsió és que l'escola reprengui la seva activitat aquesta tarda, sempre que afluixin els ruixats.
La decisió de tancar el centre, com explica el batlle, ha estat presa pel govern local i la direcció de l'escola, seguint els consells dels departaments d'Ensenyament i Interior. «La seva hora d'obertura és a 2/4 de 9 i, en veure que les pluges no amainaven, hem coincidit que el millor era esperar», a fi de garantir la seguretat dels escolars i docents. L'aigua no ha arribat a entrar dins de les instal·lacions, de manera que no han resultat afectades.
Pels volts de les 12, encara continua plovent a la població moianesa, tot i que amb menys intensitat. Així, el govern local preveu que l'escola reprengui la seva activitat en el torn de tarda, que comença a les 3 h.
Al problema del desbordament del riu Tenes, que recull l'aigua d'altres municipis com Collsuspina i Castellcir, també se li ha afegit una fallida en el servei elèctric que ha afectat l'escola rural i altres punts de la població. A hores d'ara, com ha puntualitzat, encara hi ha zones que estan sense llum.
