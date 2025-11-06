Salut garanteix que la plaça de pediatria al Moianès quedarà coberta al gener
Mentrestant, l’ICS ha reforçat ara el servei temporal amb dos dies més d’atenció, que s’afegeixen als dos que ja es disposen des de l’1 d’octubre
El buit parcial que des de l’1 d’octubre havia deixat al Moianès la marxa d’una pediatra que va demanar trasllat a un altre centre fora de la comarca està en vies de solució definitiva. El fet (no el trasllat, que havia estat fruit d’una decisió personal, sinó la cobertura d’aquesta marxa) havia generat una mobilització ciutadana, per part principalment d’usuàries i usuaris del servei, tal com ha anat explicant Regió7, perquè consideraven que quedava insuficientment assistit per al conjunt del territori. Un fet que va motivar una recollida de firmes i, fins i tot, una concentració i manifestació de protesta pels carrers de Moià (el 21 d’octubre passat) per demanar una cobertura completa per part del departament de Salut, assignant un professional per a la comarca.
En el moment que es va produir aquesta situació, ara fa un mes, el que va fer l’Institut Català de la Salut (ICS) va ser suplir l’absència amb un pediatre de l’EAP d’Artés que s’ha desplaçat dos matins a la setmana (dimarts i dijous) al CAP de Moià per atendre als infants de la comarca, un servei que els usuaris consideraven «totalment insuficient», tot i que els responsables de Salut remarcaven des del primer dia que l’assistència estava garantida i que es tractava d’una situació provisional perquè ja s’havien iniciat els passos oportuns per cobrir la plaça al més aviat possible.
Ara, ja s’ha fet un primer pas important, ja que l’equip d’atenció primària de Moià ha reorganitzat l’assistència per poder doblar els dies de cobertura pediàtrica a partir de la setmana que ve. «Gràcies a les gestions fetes», concreten fonts de l’ICS, «s’incorpora un pediatre per cobrir els dimecres i un segon per donar cobertura temporal els dilluns, doblant així la cobertura pediàtrica fins a disposar del pediatre assignat a partir de gener». I, encara més rellevant, assegura que en començar el nou any l’equip d’atenció primària del Moianès disposarà ja d’un pediatre assignat a l’equip cobrint la plaça que oficialment va quedar bacant.
El departament de Salut ha expressat el seu reconeixement «a l’esforç dels professionals per mantenir la qualitat assistencial i les gestions fetes per donar una resposta àgil i adequada a les necessitats de la població».
Per la seva banda, la plataforma creada per reclamar la restitució total del servei s’ha mostrat satisfeta per aquest avenç d’ara i compromís definitiu per al gener, davant dels quals ha expressat que «farem seguiment de prop per comprovar que realment sigui així i garantir que no tornem a quedar-nos sense servei».
Alhora que hi afegeixen que, «tot i aquesta millora, continuarem atentes i mobilitzades. Deixarem passar unes setmanes per veure com evoluciona la situació i a finals de mes ens tornarem a reunir per decidir noves accions».
