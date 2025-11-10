La campanya PIA&GO omple Moià de solidaritat en favor dels infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica
La 9a edició de l’esdeveniment solidari d’Escola Pia recapta més de 48.000 euros, que serviran per donar oportunitats de lleure educatiu a infants i joves que no hi poden accedir per motius econòmics
L’actuació del grup local Miops, els tallers infantils, la fira de productes locals i les curses populars omplen de diversió i esport la capital del Moianès, en un esdeveniment que ha conduït magistralment el showman Pep Callau
Regió7
Prop d’un miler de persones provinents de tot Catalunya van participar durant el dia d’ahir, diumenge 9 de novembre, a la gran festa solidària impulsada per l’Escola Pia, la PIA&GO, que es va celebrar als exteriors del centre educatiu que la institució té a Moià. Sota la conducció de l’animador Pep Callau, el pati de l’escola es va omplir de solidaritat i diversió durant tot el matí. L’actuació musical de la banda local de versions Miops, els tallers infantils, el dinar popular i la fira de productes locals van ser alguns dels plats forts de la jornada.
De bon matí, els més esportistes van participar en les curses populars de 5 i 10 quilòmetres que, amb el punt de sortida i arribada a l’escola, van recórrer la zona de bosc que envolta el municipi seguint els traçats dissenyats per l’Escola de Trail del Moianès. A la sortida, els participants van comptar amb el potent so de les gralles dels Geganters de Moià, que també hi van ser presents amb els seus emblemàtics gegants.
L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, que no es va voler perdre la festa, va expressar el compromís del consistori de donar continuïtat durant molts anys més al vincle que ambdues institucions -ajuntament i l'Escola Pia- mantenen des de la fundació de l'escola l'any 1683. En representació de l'ajuntament també va visitar la festa solidària la regidora d'Educació, Eva Roger.
Xevi Salvador, director de l’Escola Pia de Moià, va expressar el seu agraïment als assistents i va destacar que “un exemple de solidaritat com el que hem viscut aquest diumenge, amb famílies vingudes de tot Catalunya per col·laborar amb una causa tan necessària com la de la PIA&GO, fa que valguin la pena tots els esforços que tant els mestres com les famílies de l’escola han realitzat durant els darrers mesos”. També va tenir paraules d’agraïment per al consistori per haver facilitat la logística d'aquest acte multitudinari, i va ressaltar la feina feta "pel grup de voluntaris i voluntàries que han fet possible el muntatge de l'esdeveniment".
La PIA&GO és la campanya solidària més gran d’Escola Pia, institució que compta amb 20 escoles repartides per tot Catalunya i més de 20.000 alumnes. Sota el lema “Fem que l’educació no s’aturi!”, la campanya recapta fons perquè infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica puguin gaudir d’activitats de lleure fora de l’horari escolar, com ara colònies, casals i extraescolars. Es calcula que 1 de cada 5 es queden sense fer-les per motius econòmics. A falta del recompte oficial, que incorporarà les donacions que es facin fins al 14 de desembre, la campanya ha recaptat fins ara més de 48.000 euros.
Aquesta 9a edició va acabar amb l’anunci que la pròxima edició de l’esdeveniment tindrà lloc a Barcelona, on l’Escola Pia té sis escoles.
