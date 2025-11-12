Monistrol de Calders prepara la consulta veïnal per decidir el futur de Ca l’Espardenyer
El govern de Junts sotmetrà a votació popular si manté o enderroca l’edifici després que una sentència, ja ferma, ha anul·lat la modificació urbanística que s’havia aprovat per protegir-lo
El govern de Junts a Monistrol de Calders convocarà en les pròximes setmanes la consulta popular que va prometre en el seu programa electoral per decidir si enderroca o rehabilita com a equipament públic l’històric edifici de Ca l’Espardenyer. Ja fa un temps que aquesta qüestió era sobre la taula, però l’executiu ha volgut esperar a tenir la resolució d’una sentència, ara ja ferma, que pot ser clau en tot el procés, perquè declara nul·la la modificació del planejament urbanístic de l’àmbit on hi ha l’edifici, impulsada per l’anterior govern de la CUP, que el protegia i evitava que pogués anar a terra.
Amb la voluntat de resoldre com més aviat millor què es fa amb Ca l’Espardenyer, l’equip de govern ja ha començat a moure fitxa i, tot i que encara no se sap quan es farà la consulta, l’alcalde, Arturo Argelaguer, confia que es pugui celebrar en un termini màxim «d’uns tres mesos», per bé que tot dependrà dels tràmits administratius que calguin «perquè el procés encaixi del tot amb la normativa vigent». S’organitzarà per mitjà d’una empresa especialitzada a qui fa uns dies ja se li va donar l’encàrrec per concurs, i també es comptarà amb el suport del Consell Comarcal del Moianès. De moment, no hi ha determinada la data, ni el cens, ni la manera com es procedirà en les votacions, però «no volem res condicionat o que quedi fora de la normativa legal», insisteix l’alcalde. També diu que, com a Ajuntament, «mantindrem un posicionament neutral perquè volem que sigui el poble qui decideixi» en un procés «vinculant» sempre que hi hagi un lleuger marge de suport majoritari cap a una opció o l'altra, sense concretar percentatges mínims.
El planejament queda com estava
La modificació del planejament que es va impulsar el 2020 com a pas previ a la reforma de l’edifici per convertir-lo en un centre cívic ja tenia el vistiplau de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (el va aprovar el novembre del 2021), però un veí va interposar un contenciós en contra i ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li ha donat la raó argumentant que aquella modificació «no s’ajusta a dret». L’actual alcalde, Arturo Argelaguer, atribueix el fracàs d’aquesta modificació «a les presses» amb què diu que es va voler afrontar aquest canvi, amb el qual «es van fer algunes concessions a un propietari privat que incomplien els paràmetres estipulats». Es refereix a un solar proper que ara és un hort, però al qual «s’hauria permès edificar en un volum més gran del que pertocava» sense que, segons la sentència, es donés «una justificació tècnica ni urbanística» per fer-ho.
La resolució de la sentència deixa el planejament d’aquest àmbit tal com estava, o sigui, segons consta en la normativa del 1990. Ara com ara, doncs, l’àrea on hi ha Ca l’Espardenyer estaria fora d’ordenament i ocupa un espai destinat a vials, de manera que es podria enderrocar. Tanmateix, «ningú no s’ha d’alarmar pel futur de l’edifici», insisteix l’alcalde, perquè el decidirà el poble mitjançant la consulta que es vol convocar.
L’edifici ha estat motiu de controvèrsies que han durat una dècada
El futur de Ca l’Espardenyer ha estat la peça clau que ha tensionat la política municipal de Monistrol de Calders al llarg de l’última dècada, amb un estira-i-arronsa permanent entre partidaris i detractors de l’enderroc, i amb una moció de censura pel mig, en bona part motivada pel posicionament a l’entorn d’aquest edifici.
El manteniment i la rehabilitació de Ca l’Espardenyer com a equipament polivalent (l'edifici data del segle XVII i l’Ajuntament el va adquirir el 2007), ha estat una defensa aferrissada de la CUP, mentre que els altres partits que hi ha hagut en joc aquests darrers anys, Junts (amb les diferents sigles amb què ha evolucionat la formació) i MDI-ERC, s’han postulat per l’enderroc i l’aprofitament de l’espai que ocupa per fer una gran plaça.
La tensió va tenir un punt àlgid el 2016, quan convergents i republicans, que eren a l’oposició però sumaven majoria, van aprovar una moció a favor de l’enderroc, i uns mesos després, van impulsar una moció de censura que faria fora la CUP del govern. Malgrat tot, l’edifici s va deixar com estava a l’espera dels resultats de les municipals el 2019, en què la CUP guanyaria per majoria absoluta i la faria valer per salvar l’edifici i impulsar una reforma juntament amb la modificació urbanística que ara s’ha tombat. Es va fer un procés participatiu (criticat per l’oposició, que el considera esviaixat) per definir els usos del futur equipament que sortiria de la rehabilitació de l’edifici. Però, tot i que es van començar a executar una part de les obres, no hi va haver temps per a res més, i a més, hi havia pendent la sentència. Amb tot plegat, s’arribava als comicis del 2023, en què Junts guanyava per majoria i la CUP quedava sense representació. A partir d’aquí, es decidirà tot amb la consulta.
