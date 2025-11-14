L'assemblea feminista del Moianès organitzarà un taller d'autodefensa per a dones en el marc del 25N
Es farà el dissabte 22 de novembre a l'auditori Sant Josep de Moià, en una jornada amb altres activitats
En el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, que es commemora cada 25 de novembre, l'assemblea feminista del Moianès, Birbada, organitzarà el pròxim dissabte, 22 de novembre, un taller no mixte d'autodefensa, en una jornada que també comptarà amb altres activitats complementàries. El taller es farà de durant el matí, de 10 a 12, a l'auditori Sant Josep de Moià, i comptarà amb una tallerista especialitzada i amb material per posar en pràctica les diferents tècniques.
Segons l’assemblea feminista del Moianès, més enllà d'aprendre tècniques físiques que puguin contribuir en la percepció de seguretat i control, amb aquest taller també es pretén reforçar psicològicament la percepció de cadascuna. Les participants sortiran del taller amb eines útils que després podran aprofundir tan individualment com en els grups d’autodefensa regulars que hi ha arreu del territori, o en el grup que s’iniciarà al Moianès per donar continuïtat a aquesta activitat.
El mateix dissabte 22, després del taller, hi haurà una xerrada sobre la revolució de dones a Rojava. Una membre del comitè de Jineology de Barcelona vindrà a explicar l’experiència de les dones al Kurdistan, un exemple d’autodefensa, lluita i autoorganització que permetrà reflexionar sobre com superar els marcs imposats a les dones i a l'individu en general. Aquesta xerrada serà mixta.
