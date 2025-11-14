Moià enllesteix la reforma de Can Comadran, i ja en prepara la inauguració
Els treballs, de més d’un any de durada, han transformat l’antiga fàbrica tèxtil en un equipament multifuncional destinat a la cultura i l’emprenedoria, que s’estrenarà entre desembre i gener
Després de gairebé un any i mig de feina, Moià ja té enllestida la rehabilitació de l’antic espai fabril de Can Comadran, amb què guanyarà un nou equipament per a activitats culturals, socials, i d’emprenedoria. L’edifici està acabat, i tan sols falten «alguns esculls» i adequar la zona verda de l’exterior perquè l’Ajuntament pugui recepcionar l’obra, que es preveu per d’aquí a un parell de setmanes. Mentrestant, es treballa en la inauguració, que encara no té data, però a tot estirar es faria al gener i l’edifici ja es podria posar en servei, explica la primera tinent d’alcalde i regidora de Medi Ambient de Moià, Montse Ferrer.
Les obres, que han costat 2,8 milions d’euros i han comptat amb una subvenció d’1,4 milions dels fons Next Generation, han anat a càrrec de l’empresa Constructora d’Aro SA mentre que de la redacció del projecte i la direcció d’obra se n’ha cuidat una UTE. Han modernitzat part de l’antic complex fabril i l’han transformat en una gran nau d’uns 1.500 metres quadrats per a l’ús públic. És d’una sola planta dividida en cinc sales compartimentades i separades per estructures de vidre i que es posaran al servei de les entitats o col·lectius que les vulguin fer servir, pensant en un espai «multifuncional i flexible, on es puguin encabir el màxim d’activitats possibles», apunta Ferrer. Pensa en aules de formació, espais al servei d’entitats que hi vulguin celebrar reunions, juntes, o fins i tot «assajar o ballar»; una sala de teletreball i emprenedoria per llogar a particulars o empreses; una aula per a projeccions; i no es descarta la possibilitat de traslladar-hi el Punt d’Informació Turística, sempre d’acord amb el Consell Comarcal del Moianès. Més enllà d’això, s’hi plantegen altres possibles opcions, tenint en compte que aquestes sales són espais grans que poden oferir diverses alternatives (l’aula més petita té una superfície d’uns 80 m2).
Per poder compaginar els diferents usos sense que l’activitat d’una sala interfereixi en la de cap altra, s’ha dissenyat «un equipament domòtic en un edifici el cent per cent intel·ligent», que implicarà una autorització prèvia de l’accés, amb una clau d’entrada i on cada grup d’usuaris tindrà assignada la seva sala, explica Ferrer.
Es conserven trets patrimonials
L’antiga fàbrica de Can Comadran es va construir l’any 1959 per l’empresari tèxtil Feliu Comadran. Està situada en una zona residencial on es concentren diferents equipaments municipals lúdics i esportius, i el que ara s’ha transformat, tan sols ocupa la meitat del que havia estat el complex original. Tot i que els treballs han reconvertit aquest antic espai fabril en un edifici totalment renovat, se n’han preservat elements patrimonials històrics com la caldera, els motors, o la icònica xemeneia. Sota l’edifici, hi ha una part destinada als equips de refrigeració i altres instal·lacions, mentre que la coberta serà una planta de generació d’energia fotovoltaica que permetrà que l’edifici sigui sostenible energèticament.
A l’exterior ja s’hi ha instal·lat l’enllumenat, i ara es condicionarà com a zona verda amb arbres i espais amb sorrals. Es preveu que els treballs de jardineria durin unes dues setmanes.
