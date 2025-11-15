Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe xoca contra la façana d'una casa a Moià

L'accident ha trencat la canonada de gas de l'habitatge

Un vehicle dels Bombers / ARXIU/ACN

Núria León

Manresa

Un vehicle ha xocat aquest dissabte al matí contra la façana d'una casa a Moià. L'avís s'ha rebut a les 9.17h al carrer de les Tres Cases. El cotxe ha perdut el control i ha acabat xocant contra la façana de l'habitatge i ha trencat la canonada de gas. No hi ha hagut cap ferit i una dotació de Bombers ha anat fins al lloc dels fets per tancar el gas i comprovar que no hi havia danys estructurals.

