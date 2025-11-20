La CUP Moià acusa al govern d’Ara Moià d’amagar-li documentació sobre la consulta pel biogàs
Segons els cupaires, una resolució de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, ordena l’Ajuntament a entregar el material
El grup municipal de la CUP-Capgirem Moià, amb una regidora a l’oposició en aquest Ajuntament, exigeix al govern en majoria d’Ara Moià que li lliuri tota la informació que li ha sol·licitat «ja fa mesos» i que no li ha estat entregada, referent a la consulta veïnal sobre la planta de biogàs que hi ha en procés. Segons afirmen els cupaires en un comunicat, l’Ajuntament està obligat a entregar els documents demanats per ordre de la Comissió de Garantia del Dret a la Informació Pública (GAIP), a qui s’ha fet arribar la queixa i al setembre hauria emès una resolució reafirmant que tot el que es demana «és públic i accessible».
En concret, la CUP ha demanat, sense resposta, informes tècnics del 2018 i el dictamen del 2019 que identificaria irregularitats urbanístiques del polígon del Prat, així com el certificat de compatibilitat urbanística vinculat a l’autorització ambiental de l’escorxador comarcal (2012-2013). Diu que tampoc no ha fet públiques les notificacions judicials del 2019 i la resolució del 2022 sobre el tancament de l’escorxador i les obligacions de legalització del polígon.
Malgrat la resolució de la GAIP, que ordenava a l’ajuntament entregar tota la documentació requerida en un termini màxim de quatre dies hàbils, la CUP assegura que a hores d’ara encara o ha obtingut resposta de l’Ajuntament, i li recorda que «pot incórrer en una infracció molt greu, segons la Llei de Transparència».
Els cupaires acusen l’executiu de Moià d’«haver bloquejat deliberadament l’accés a documents imprescindibles per exercir la funció de fiscalització». A més, aquesta omissió «fa que la ciutadania no disposi d’informació veraç en un moment transcendental previ a la consulta» atès que, segons la CUP, «és informació clau que desmenteix afirmacions públiques de l’alcalde», Dionís Guitaras.
Per tot plegat, la CUP conclou que «ens trobem davant d’un bloqueig informatiu que atempta contra la qualitat democràtica del nostre municipi», i en aquest sentit, afegeix que «no es pot pas demanar a la ciutadania que participi en una consulta mentre s’oculten documents que desmenteixen el relat oficial». Exigeixen a l’Ajuntament «que compleixi immediatament la resolució» de la GAIP.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes