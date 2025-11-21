Cinc ferits en un xoc frontal entre dos vehicles a Castellterçol
L'accident ha tingut lloc a la C-59, pels volts de les 4 h d'aquesta tarda
Una topada entre dos vehicles ha deixat els seus cinc ocupants ferits de caràcter lleu a Castellterçol (Moianès). L'accident ha tingut lloc aquesta tarda, pels volts de les 4 h, al punt quilomètric 30 de la C-59.
Per a aquesta incidència, els Bombers de la Generalitat s'han activat amb dues dotacions per assistir els ferits. Cap d'ells ha hagut de ser traslladat a l'hospital d'urgència.
