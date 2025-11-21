Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La neu fa acte de presència a Moià

La massa d'aire àrtica que passa per la Catalunya central ha fet caure alguns flocs de neu al municipi cap a les dotze del migdia

Flocs de neu cauen sobre un cotxe a Moià

Redacció

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

La neu ha arribat a Moià aquest divendres. A diferència de punts com la Cerdanya o el Berguedà, en aquest municipi la precipitació ha estat anecdòtica. La massa d'aire àrtica que passa per la Catalunya central ha fet caure alguns flocs de neu al municipi cap a les dotze del migdia, que han estat perceptibles sobretot en superfícies llises, com els vidres dels cotxes.

La poca neu ha vingut acompanyada d'una notable davallada de les temperatures. El mercuri ha arribat a marcar -1,3 graus a les vuit del matí, un valor completament hivernal i notablement per sota de la mínima d'ahir, un grau. Una caiguda encara més notable si es té en compte els registres de divendres passat, quan la mínima se situava en 12,7 graus.

La neu ha estat més generosa en altres punts de la Catalunya central, com la Cerdanya o l'alt Berguedà. El temporal de nord ha passat de matinada per la Cerdanya deixant la primera enfarinada de la temporada, que ha estat de fins a tres centímetres a Puigcerdà, a la cota de 1.100 metres.

El temporal passa de matinada per la Cerdanya i deixa la primera enfarinada a la vall

El temporal passa de matinada per la Cerdanya i deixa la primera enfarinada a la vall / ACN/Miquel SPa

La massa d’aire àrtica marítima, és a dir, molt freda i procedent de la zona del pol nord, ha arribat a Catalunya durant la nit de dijous a divendres. Aquesta massa d’aire ha fet deixat neu en alguns indrets de Catalunya, com ara a la Cerdanya, i també ha emblanquinat alguns punts de l'alt Berguedà, tant a la banda nord-est com a la nord-oest.

