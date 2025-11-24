Calders fa millores el camp de futbol amb la instal·lació de gespa artificial
Els treballs, que s’acabaran a final d’any, complementen la remodelació d’espais que s’està fent a la zona esportiva
El camp de futbol de Calders es troba immers aquests dies en uns treballs de remodelació completa del terreny de joc, on s’instal·larà per primera vegada gespa artificial amb què es vol posar fi als problemes de degradació que tot sovint es donaven en el camp de terra. Les obres ja han començat, i es preveu que s’allarguin fins a final d’any.
Ja fa un temps que l’Ajuntament de Calders centra part de les inversions en la millora de la zona esportiva Les Escomes que, entre altres coses, ha inclòs la reforma de les pistes de petanca amb la instal·lació d’una coberta i el tancament perimetral que s’ha fet de tot el complex esportiu. Ara, els treballs es concentren en l’assentament dels talussos de l’entorn del camp de futbol, i en la instal·lació de la gespa artificial al terreny de joc. De moment, no hi ha més actuacions previstes de forma immediata, però «se n’hauran d’anar fent de complementàries en un futur», diu l’alcalde, Eduard Sànchez.
Els treballs que ara s’estan executant tenen un pressupost d’uns 350.000 euros, i són finançats amb una subvenció nominativa de 200.000 euros de la Diputació de Barcelona, i amb 117.000 euros més del Pla General d’Inversions, també de la Diputació. La resta de l’import, d’uns 30.000 euros, s’assumeix amb fons propis de l’Ajuntament.
L’alcalde posa en relleu la importància d’aquestes obres, «que feia temps que els usuaris del camp ens demanaven per poder jugar en bones condicions». Són unes instal·lacions que bàsicament utilitza el Club Futbol Calders, que compta amb diverses categories d’edats, «i ara que se sap que hi posarem gespa, encara hi ha més demanda per apuntar-se». Des que van començar els treballs, i mentre durin, els equips fan servir les instal·lacions de l’Artés.
