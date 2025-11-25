Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres ferits per la mala combustió d'una caldera a Sant Llorenç Savall

Els afectats van ser traslladats en estat menys greu a l'hospital Parc Taulí

Imatge d'arxiu de la façana de l'hospital Parc Taulí de Sabadell

Imatge d'arxiu de la façana de l'hospital Parc Taulí de Sabadell / EPC

Tres persones han estat ateses pel SEM a Sant Llorenç Savall per la mala combustió d'una caldera. Els cossos d'emergència van rebre l'avís a les 22.25 hores. Una dotació del cos dels Bombers de la Generalitat va accedir al domicili afectat, van tallar la clau de pas i van ventilar amb electroventilador fins que les lectures van ser negatives.

També es van activar tres ambulàncies que van atendre els afectats, traslladats posteriorment en estat menys greu a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

