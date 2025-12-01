Mor en impactar contra una vaca a Moià: el conductor del quad fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
El conductor, un home de 37 anys, es va entregar a Montcada i Reixac i ha estat detingut per un delicte d'abandonament del lloc de l'accident i d'homicidi per imprudència greu
Un home de 36 anys ha perdut la vida després d'impactar contra una vaca mentre circulava en quad per un camí rural proper a la C-59, a Moià. El finat, que anava de copilot, va quedar inconscient a causa de l'accident i el conductor, un home de 37 anys, va fugir del lloc dels fets immediatament després. Hores més tard, es va acabar entregant a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i va acabar detingut per un delicte d'abandonament del lloc de l'accident i d'homicidi per imprudència greu. A més, li van practicar la prova de drogues i va donar positiu en cocaïna.
El sinistre va tenir lloc la tarda d'aquest diumenge, a quarts de vuit. Immediatament, els cossos de seguretat van rebre una alerta i quan els efectius del SEM van arribar al lloc tan sols hi van trobar l'accidentat, que es trobava inconscient. No hi havia rastre del conductor, que havia escapat. Malgrat que els professionals van intentar socórrer l'home, va acabar perdent la vida al mateix lloc dels fets.
El conductor del vehicle es va entregar per la seva pròpia voluntat pels volts de les tres de la matinada d'aquest dilluns a la comissaria de Montcada i Reixac, a més de 40 km del lloc on havia tingut l'accident. En el moment, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'abandonament del lloc de l'accident i d'homicidi per imprudència greu.
Els agents també li van practicar una proves d'alcoholèmia i una altra d'indiciària de drogues, la primera de les quals va sortir negativa i la segona, positiva. Concretament, en cocaïna.
L'arrestat ha estat posat a disposició del jutjat de Manresa aquest dilluns.
Estem treballant per ampliar la informació.
