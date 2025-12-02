Moià opta pels contenidors amb accés personal per fer el salt en el reciclatge
La implantació del model amb targetes personalitzades ja està acordat amb el Consorci de Residus del Bages i es preveu de cara a l’estiu que ve
Moià implantarà el model de contenidors amb accés restringit com a sistema per fer un pas endavant en la recollida de residus i, sobretot, en matèria de reciclatge. Un mètode que ha proliferat entre bona part dels municipis que formen part del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus (ens del qual formen part els municipis de la comarca i els que ho eren i ara formen part del Moianès) i que farà que Moià es converteixi en la cinquena capital de casa nostra que deixarà enrere els contenidors convencionals i els substitueix per un dels nous sistemes qualificat d’eficients, i el tercer que ho fa per aquest mètode en concret (com a alternativa al porta a porta). El canvi, però, no es preveu que es faci efectiu fins a l’estiu que ve.
En el darrer ple municipal, a pregunta del grup de Junts (que és a l’oposició) va quedar clar que l’aposta és pel sistema de contenidors amb accés controlat. Montse Ferrer, regidora de Medi Ambient, detallava que ja s’ha aprovat l’adhesió a aquest sistema de la mà del Consorci i que en aquests moments la data que s’ha fixat per a la implantació i canvi cap al nou model seria l’1 de juliol de l’any que ve. «Amb el calendari amb el qual treballem ara mateix, abril i maig es faria la campanya d’informació a la població, i de cara al juliol es faria el canvi».
Cal recordar que aquest mètode consisteix, bàsicament, en el fet que per obrir els contenidors es disposa d’una targeta personalitzada, la qual cosa permet registrar-ne l’ús, i que en el cas del de rebuig té una limitació temporal (es pot utilitzar un màxim de dies a la setmana).
Com es deia, amb Moià seran ja cinc les capitals de comarca de l’àrea de Regió7 que hauran fet aquest pas cap a la implantació dels models avançats de recollida de residus, que tenen com a objectiu principal un increment dels índexs de reciclatge i, com a conseqüència, una reducció de la quantitat de brossa que va a parar a l’abocador (en el cas de Moià, al de Bufalvent de Manresa, ja que forma part del Consorci).
En concret, fins ara Manresa i, parcialment, la Seu d’Urgell han implantat el model que ha decidit assumir també la capital del Moianès. Mentre que Berga i Solsona han optat pel porta a porta. Ho tenen pendent Igualada i Puigcerdà.
Per sobre del 50% de reciclatge
Tot i que encara manté el sistema convencional, Moià no té uns mals índex de reciclatge. Segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, estaria pràcticament dins dels paràmetres que exigeix la Unió Europea en aquesta matèria, que exigeix un nivell de reciclatge del 55% del total de la brossa. El 2024, els ciutadans de Moià van generar 288 quilos de residus per habitant i el reciclatge es va situar en el 54,7%. Tanmateix, amb aquests sistemes eficients s'estan fent salts fins a situar-se en per sobre del 70% de reciclatge.
Prop de la meitat de les poblacions de l’àrea d’influència de Regió7, el 45,7% del total, ja han apostat per algun d’aquests nous sistemes i han deixat enrere els contenidors convencionals.
Dels 164 municipis que sumen les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell i Anoia, un total de 47 tenien l’any passat implantat el porta a porta i 28 els contenidors intel·ligents amb control d’accés.
Al Bages, per exemple, 15 municipis tenen contenidors tancats i 7 porta a porta. Per tant, hi ha un total de 21 poblacions que ja utilitzen sistemes eficients i només 7 tenen encara contenidors oberts, però la majoria ja tenen en marxa el procés per implantar nous models com és el cas de Sant Joan de Vilatorrada, que aposta per un model mixt, o Súria (que ja ha començat) i Castellbell, amb contenidors tancats.
