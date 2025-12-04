La transformació de l’antiga fàbrica ANLA genera controvèrsia a Castellterçol: «És un projecte de poble, no de partit»
L’oposició va aprovar una moció en el darrer ple amb l'objectiu d'impulsar la redacció del projecte bàsic i executiu
El govern ha definit l'acció d'"oportunista" perquè els principals impulsors d'aquesta fins ara sempre havien votat en contra
L’antiga fàbrica ANLA, que consta de tres naus, és un equipament municipal de Castellterçol que fan servir diferents entitats de la vila i que està, des de fa anys, en procés de rehabilitació. La gestió de l’espai, amb gran pes patrimonial i cultural, és motiu de debat entre les diferents formacions polítiques del poble moianès. De fet, en el darrer ple municipal, l’oposició va aprovar una moció destinada a activar la redacció del projecte bàsic i executiu.
Antoni Massot, alcalde en minoria amb Castellterçol en Positiu, es mostrava sorprès davant l’acció, impulsada per Connectem Castellterçol i avalada per ERC i la regidora no adscrita Raquel Alcaide, ja que el projecte de l’ANLA s’està treballant fa prop d’una dècada i, fins ara, el partit liderat per Aleix Roca «sempre havien votat en contra i no s’havien preocupat gens ni mica».
Segons el batlle, això ja ha passat altres vegades: «No entenem que les mocions siguin una via de govern per part de l’oposició, si hi ha un tema municipal que preocupa, en parlem». Paral·lelament, Massot defineix el moviment com a «oportunista», ja que va arribar després que durant la negociació dels pressupostos es parlés de l’ANLA i el mateix equip de govern assegurés a l’oposició que «hi havia una partida prevista per començar el projecte bàsic».
En una nota de premsa emesa per Connectem Castellterçol, el partit afirmava que la moció remarca la «necessitat d’avançar definitivament en la transformació» d’aquest espai després que «el govern no hagi fet cap pas significatiu en dos anys per concretar-ne el projecte arquitectònic i la planificació econòmica, més enllà dels processos participatius realitzats».
«Un projecte de poble»
L’ANLA és una edificació industrial antiga que té «mancances a nivell de continent», tal com detalla l’alcalde. Precisament per això, la rehabilitació i adequació de l’espai requereix una «inversió molt important» i, alhora, s’han de saber les utilitats concretes que se li vol donar. «Entenem que aquest equipament ha de servir per a la ciutadania i, per poder fer una bona planificació, s’ha treballat en un pla d’usos», detalla Massot. L’any 2021 es va iniciar el procés participatiu a través d’una jornada oberta a entitats i particulars gestionada amb el suport de l’empresa especialitzada Cooperativa Etcèteres i un cost de 8.000 euros. Durant el juliol de 2024 es va fer una jornada recordatòria per recollir el que havia sortit tres anys abans i actualitzar. En aquesta ocasió, l’import va ascendir als 1.863,40 euros.
Connectem Castellterçol demana, després d’haver tancat el procés participatiu per definir els usos que se li vol donar a l’equipament, que el govern actual «executi els acords i activi sense més dilacions totes les accions necessàries per desbloquejar el projecte de l’ANLA». A aquesta reclama, el batlle contesta que es tracta d’un «projecte de poble, no de partit» i destaca la feina que s’ha anat fent al llarg dels anys com l’eliminació de les cobertes d’amiant i la renovació d’aquestes, la instal·lació d’enllumenat i la sortida d’emergència, la renovació de la xarxa elèctrica i de les finestres. Tot plegat ha suposat una inversió de més de 650.000 euros.
De cara al futur pròxim, Massot assegura que hi ha redactat el projecte per posar plaques fotovoltaiques i, de cara a aquest 2026, la intenció és iniciar el concurs d’idees per poder fer «el projecte bàsic i executiu posteriorment». En tot cas, l’alcalde destaca que «estem pendents de gaudir de finançament, perquè, tot i disposar de prou fons municipals, no ens deixen accedir a causa de la regla de la despesa».
En tractar-se d’un espai de grans dimensions, des del consistori s’ha ofert a la Generalitat per destinar-ne una part a l’Arxiu Comarcal: «Amb això, d’alguna forma garanteixes una viabilitat per poder tirar endavant el projecte». Amb tot, Massot conclou que és una iniciativa "de nivell" i requereix una "inversió molt elevada i un treball ben fet. Per tant, té uns terminis que, malauradament, no són els que voldríem».
Subscriu-te per seguir llegint
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa