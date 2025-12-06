Moià substituirà la gespa artificial del camp de futbol després de dues dècades: "Era realment urgent"
La renovació serà possible gràcies a una subvenció de 160.000 euros, emmarcada dins del Pla de xoc per la modernització dels equipaments esportius impulsat per la Generalitat
La redacció del projecte es va iniciar fa unes setmanes i, malgrat que encara no hi ha un termini marcar, s'espera tenir la nova herba durant el 2026
L’Ajuntament de Moià canviarà la gespa artificial el camp de futbol municipal després que la Generalitat de Catalunya li hagi atorgat una subvenció de 160.000 euros. L’ajut, emmarcat dins del Pla de xoc per la modernització dels equipaments esportius de titularitat pública, implica un cofinançament per part del consistori que, en el cas del de la capital moianesa, serà del 25%. Tot i que encara no hi ha un calendari marcat, la regidora d’Esports, Eva Roger, espera que la renovació de l’herba es faci realitat durant el 2026.
A Catalunya, la majoria dels camps de futbol tenen gespa artificial, un material que té una vida útil d’entre 10 i 12 anys. En el cas de Moià, la que hi ha ara es va instal·lar l’any 2006, per tant, ja fa temps que s’hauria d’haver canviat: "Feia molta falta perquè està força utilitzada", assegura Roger. Precisament per això, tot i que el Pla de xoc permetia la presentació de tres projectes diferents, l’Ajuntament va decidir apostar completament per aquest, "era realment urgent", sentencia.
La substitució de l'herba era una de les iniciatives del programa electoral d’Ara Moià, que governa en majoria absoluta. Tot i això, i tenint en compte els antecedents d’endeutament del poble, "teníem clar que ho havíem de tirar endavant a través d’una subvenció", detalla la regidora. En presentar-se la nova línia d’ajuts el passat octubre, "vam veure que era una oportunitat clara". Un dels requisits del Pla de xoc, però, és el cofinançament que en el cas de la capital del Moianès serà del 25%, ja que es troba dins del grup de municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants. "No descartem buscar altres ajudes per cobrir aquesta part", declara Roger.
Fa unes setmanes que s’ha engegat la fase de redacció del projecte. Un cop enllestit, s’haurà de fer la licitació i l'adjudicació de les obres. Malgrat que encara és aviat per marcar uns terminis d’actuació, des del consistori esperen tenir la nova gespa al llarg del 2026. "En aquest tipus d’instal·lacions, només hi ha dues finestres per fer-ho amb el mínim impacte a la competició, a l'estiu o al desembre", explica la regidora.
Aquesta temporada, el camp de futbol presta servei a 16 equips i 236 jugadors. És evident, doncs, que es tracta d'un dels espais més utilitzats pels infants, els joves i les famílies de la vila. "Quan passes per la zona esportiva durant el cap de setmana, fa goig. S'ha convertit en un punt de dinamització social". Amb tot, Roger afegeix que l'equipament "ha ajudat molt a la integració dels nouvinguts".
Davant la prohibició del cautxú, la sorra de sílice és la preferida
La Unió Europea va anunciar l’octubre de 2023 que a partir de 2031 quedarà prohibit l’ús de cautxú per farcir la gespa artificial dels camps de futbol, ja que es tracta de "la font més gran d’alliberament de microplàstics afegits intencionadament al medi ambient". La mesura s’aplicarà d’aquí a sis anys per "donar als propietaris i gestors de terrenys de joc el temps necessari per canviar a altres alternatives i permetre que la majoria dels terrenys esportius existents arribin al final de la seva vida útil".
Així doncs, la nova herba artificial del camp municipal de Moià no podrà utilitzar el cautxú. Sobre això, la regidora d'Esports assegura que "quan tinguem definit el projecte, tindrem la solució definitiva". Així i tot, sembla que, ara mateix, el material que més convenç és la sorra de sílice: "És l'opció que ens agrada més en aquests moments".
