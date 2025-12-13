Moià ja té data per a la consulta sobre la planta de biogàs: diumenge 11 de gener
Es podrà respondre sí o no a la pregunta: «Està d’acord que l’Ajuntament de Moià promogui la modificació urbanística dels terrenys del Pla de Castellnou per l’ampliació de l’escorxador i la construcció de la planta de biogàs?»
La consulta popular no referendària sobre el projecte que promou l’Ajuntament de Moià per construir una planta de biogàs municipal, però també i sobretot en relació amb els canvis urbanístics que porta vinculats, ja té data. Les urnes es posaran el diumenge 11 de gener, amb l’edifici de les Faixes com a centre de votació. El consistori moianès ha fet públic el decret de convocatòria.
La pregunta que finalment es formularà i per a la qual podran votar els veïns de Moià serà: «Està d’acord que l’Ajuntament de Moià promogui la modificació urbanística dels terrenys del Pla de Castellnou per l’ampliació de l’escorxador i la construcció de la planta de biogàs?». I hi haurà una resposta binària: «sí» o «no».
Segons es detalla en el decret, a les Faixes s’habilitarà una única urna i la votació estarà oberta des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Les persones que podran participar en la consulta seran aquelles que consten en el cens que s’ha fet específic de l’àmbit proposat per la comissió promotora i validat per l’Ajuntament.
Un cop es publiqui el decret al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) s’obrirà un període de difusió institucional sobre l’objecte i el procediment de la consulta, «sense que en cap cas es pugui influir sobre la participació, ni sobre l’orientació de les respostes».
L’entitat ciutadana promotora de la consulta ha convocat per a aquest diumenge al matí una xocolatada a la plaça Major de Moià per informar del procés.
Un llarg periple
La comissió promotora del procés participatiu sobre la modificació urbanística que ha de condicionar el futur de l’escorxador i la planta de biogàs, va registrar la petició de la consulta a l’Ajuntament a final de setembre de l’any passat. L’afer, però, ha passat per un llarg periple d’estira-i-arronsa entre la comissió ciutadana que la vol impulsar i l’Ajuntament, amb diferències sobre la pregunta i l’exposició de motius sobre la consulta que ha hagut d’acabar resolent la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries de la Generalitat.
Aquest organisme ha emès dues resolucions que donen la raó a la petició ciutadana i obliguen l’Ajuntament a admetre a tràmit la consulta (a la qual s’havia mostrat reticent) per considerar que no té motius justificats per no fer-ho. Tot plegat ha allargat tot el procés més del compte, fins que el març passat la Comissió de Control tombava les al·legacions presentades per l’Ajuntament, posant fi a la via administrativa i deixant només l’opció del contenciós, al qual el consistori va decidir no recórrer.
Va ser al juny, quan s’acabava el termini per presentar aquest nou recurs judicial, que finalment es va admetre a tràmit la consulta, i la comissió promotora va començar a recollir les signatures. A l’agost, la Comissió Promotora de la Consulta Popular de Moià va fer arribar a l'Ajuntament 994 signatures de veïns, que van quedar validades a principi d’octubre.
