La xocolata de Pastisseria Àger de Moià suma cinc nous premis internacionals, entre ells, el seu primer or
Enguany, els prestigiosos guardons que atorga l'Academy of Chocolate de Londres han reconegut el producte elaborat al Moianès en tres varietats diferents
La pastisseria Àger de Moià, especialitzada en l'elaboració de xocolata des del seu procés bàsic, ha tornat a triomfar, i més que mai, als premis internacionals de més alt prestigi en el sector de la xocolata que atorga anualment l'Academy of Chocolate, amb seu a Londres. Enguany s'ha endut cinc reconeixements, entre els quals el seu primer or, al costat d'un de plata i tres més de bronze. Els resultats s'han donat a conèixer aquest dilluns.
Els Academy of Chocolate Awards són tota una institució en el sector xocolater d'àmbit internacional, on cada any competeixen milers de xocolates que hi presenten elaboradors de tot el món. La pastisseria Àger hi va presentar els seus productes el setembre, explica el mestre xocolater d'aquest establiment, Miquel Viñolas, que tres mesos després n'ha recollit els fruits, i ja suma 15 premis internacionals des que participa en certàmens d'aquest nivell, el 2021. Aquesta vegada han estat cinc i amb un or com a premi de màxima distinció que s'ha endut per la xocolata Madagascar Akesson's del 70% de cacau. Ha estat en la categoria de xocolata negra pura, com també la plata que ha aconseguit per la rajola Tanzània 74 %. Pel que fa als bronzes, han estat per a la Uganda 50 % Dark Milk, en la categoria de llet; i per a Tanzània 40 % Kilombero i la Blanca Torrada amb mantega de cacau de Tanzània premsada a casa, totes dues en les categories de xocolata blanca.
Viñolas celebrava aquest dilluns els reconeixements obtinguts, i apuntava com de "complicadíssim" és guanyar un or "i encara més en la varietat del 70 %, que és on hi ha més competència". Diu que és un fet "excepcional" en un certamen exigent i "amb molts jutges" analitzant el producte. En aquest sentit, assegura que "és tot un orgull per a nosaltres, que som un negoci petit i familiar". Per tot plegat, Viñolas sosté que aquest reconeixement "consolida la pastisseria Àger entre els millors elaboradors de xocolata del món, i reforça el nostre compromís amb l’origen del cacau, l’elaboració artesanal i l’excel·lència".
L'última edició dels premis ja va reconèixer aquest establiment amb un bronze per una rajola de xocolata blanca. Anteriorment, també s'havien endut premis la rajola de xocolata blanca amb gerds i coco, la de xocolata negra Uganda 73 % BIO, que s'afegien a tres plates i quatre bronzes més obtinguts entre el 2021 i el 2022.
