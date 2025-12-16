Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Accident entre dos vehicles a la C-25, a Santa Maria d'Oló

El xoc ha tingut lloc al punt quilomètric 158,4 de la via en sentit Vic

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 158,4 de la C-25

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 158,4 de la C-25 / Mossos d'Esquadra

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Dos cotxes han xocat mentre circulaven per la C-25, a l'altura de Santa Maria d'Oló (Moianès). L'accident ha tingut lloc pels volts de les 19:22 h d'aquesta tarda, al punt quilomètric 158,4 en sentit Vic. Encara no ha transcendit l'estat en què es troben els conductors dels vehicles.

Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb quatre dotacions.

Estem treballant per ampliar la informació.

