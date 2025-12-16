Accident entre dos vehicles a la C-25, a Santa Maria d'Oló
El xoc ha tingut lloc al punt quilomètric 158,4 de la via en sentit Vic
Dos cotxes han xocat mentre circulaven per la C-25, a l'altura de Santa Maria d'Oló (Moianès). L'accident ha tingut lloc pels volts de les 19:22 h d'aquesta tarda, al punt quilomètric 158,4 en sentit Vic. Encara no ha transcendit l'estat en què es troben els conductors dels vehicles.
Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb quatre dotacions.
Estem treballant per ampliar la informació.
