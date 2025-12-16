Moià impulsa la reforma del centre històric amb una inversió de 135.000 euros
A través de la instal·lació de diferents elements materials i l'eliminació d'altres, es pretén millorar la qualitat i la imatge de l'entorn de l’església
L’Ajuntament de Moià ha aprovat inicialment el projecte constructiu de reforma i millora urbana del centre històric amb un pressupost total de 135.778,24 euros. L’objectiu principal és corregir i perfeccionar la qualitat, la imatge i el valor social de l’entorn mitjançant la instal·lació de diferents elements a l’espai públic com ara bancs, jardineres o elements de joc infantil, entre altres.
Vinculat al Pla de centre de Moià, el projecte ha estat elaborat per NSF Geografia i Paisatge i TER Arquitectes. L’àmbit d’actuació és l’església de Santa Maria de Moià i inclou la plaça Major i els carrers de Francesc Moragas, de Sant Antoni i de Rafael Casanova. En total, es treballarà sobre una superfície aproximada de 2.350 m².
Les actuacions previstes pretenen «reforçar la condició d’espai públic i valorar el paisatge urbà de la Plaça Major i dels carrers adjacents, d’acord amb una lògica de recuperació i de restauració». Així doncs, des del consistori moianès s’han decidit un seguit de reformes d'acord amb diverses finalitats.
Per una banda, es vol ordenar els espais i els accessos del centre històric. En aquest punt s’inclou una nova proposta d’ubicació de terrasses d’establiments de restauració, que guanyaran espai amb l’eliminació dels contenidors soterrats. També es vol dinamitzar socialment i econòmicament la plaça i millorar-ne les prestacions com a lloc d’estada i apte per al joc, per exemple amb la col·locació d’una pissarra per als infants.
A més, es pretén reforçar la qualitat estètica i funcional de l’espai públic amb el patrimoni històric com a eix central, tenint en compte que es tracta d’una transformació «força minimalista» i que «preservarà la identitat i destacarà els elements històrics», detalla Xavi Bach, regidor de Mobilitat, transport públic i camins veïnals de l'Ajuntament de Moià. Per acabar, el disseny de l’espai s’ha realitzat amb el propòsit que sigui inclusiu, aporti sensació de seguretat als usuaris i incorpori la perspectiva de gènere.
A patir d’aquests objectius, s’han definit diferents modificacions per «dotar l’espai d’una harmonia i uniformitat», apunta Bach. Més concretament, es col·locaran nous bancs i cadires de fusta i acer, es plantarà vegetació i arbrat com a element estructural de la plaça Major, es posaran jardineres, s’instal·laran aparcaments per a bicicletes, elements de joc infantil centrats en el foment de la creativitat i un nou fanal singular a la plaça i es recol·locaran les llambordes basàltiques.
Les actuacions previstes provocaran alguns canvis com ara la ubicació de les parades del mercat setmanal: «S’hauran de redistribuir algunes coses, però estem parlant d’un espai que s’ha transformat moltíssim al llarg dels anys», afirma el regidor.
El projecte es pot consultar al web de l’Ajuntament de Moià i es poden presentar al·legacions o reclamacions fins al 22 de gener de 2025. En cas d’aprovar-se definitivament a principis de l’any vinent, s’haurà de fer la licitació d’obres, que «no volem que coincideixin amb les de l’avinguda de la Vila», assegura Bach. Si tot va sobre el previst, és possible que entre finals de 2026 i principis del 2027 es facin realitat la reforma i millora del centre històric. La idea del consistori és aconseguir una subvenció per cobrir una part de la inversió.
Antecedents
El Pla de centre de Moià va engegar el 2023 amb un seguit de modificacions en la circulació de vehicles a la zona. Més concretament, es va fer un canvi del sentit de circulació al carrer de Rafael Casanova en el tram des del túnel fins a la Plaça Major i es va prohibir la circulació al carrer de Francesc Moragas les 24 hores del dia i al carrer de Sant Antoni de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00 hores, dissabte de 7:00 a 23:59 hores i diumenge i festius de 0:00 a 21:00 hores. També es van col·locar pilones mòbils i es van fer modificacions en els aparcaments del carrer de Rafael Casanova i la plaça Major.
