Un accident entre un cotxe i un camió fa tallar durant 8 hores la C-25, a Santa Maria d'Oló

Per garantir la mobilitat durant el tall de circulació, s'ha donat pas alternatiu per la sortida 160 cap a la BP-4313 per incorporar-se a l'Eix més endavant

L'accident ha tingut lloc pels volts de les 8:40 h d'aquest matí

L'accident ha tingut lloc pels volts de les 8:40 h d'aquest matí / SCT

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una topada entre un cotxe i un camió ha obligat a tallar la C-25, a l'altura de Santa Maria d'Oló (Moianès) i en sentit Manresa durant almenys 8 hores. L'accident ha tingut lloc pels volts de les 8.40 h d'aquest matí i a les 15.45 la circulació a la via encara continua interrompuda. Com relaten fonts dels Bombers, cap dels ocupants dels vehicles ha quedat atrapat al seu interior i, fins ara, no ha transcendit l'estat en què es troben.

A causa del xoc, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha hagut de tallar la calçada per atendre els accidentats, netejar la via i retirar els vehicles. Malgrat això, aquestes tasques estan trigant més de l'esperat, ja que ja fa més de 8 hores que ha tingut lloc l'incident. Per garantir la circulació, s'ha donat pas alternatiu per la sortida 160 cap a la BP-4313 perquè es puguin incorporar a l'Eix més endavant. Així i tot, hi ha retencions en prop d'un quilòmetre.

Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb tres dotacions per a aquesta incidència.

