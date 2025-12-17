Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
El castellterçolenc, que ha mort de forma sobtada als 88 anys, va ser corresponsal d'aquest diari des dels seus inicis el 1978
Mestre de professió, va passar gran part de la seva carrera com a docent en diferents centres del municipi moianès
Va ser una peça cabdal en la cultura popular i la vida social del poble, destacant la seva participació en la Festa de l'Escudella, el club de futbol o les caramelles de Pasqua
Castellterçol ha perdut avui Joan Capdevila i Oller, cronista oficial de la vila i col·laborador de Regió7 des dels seus inicis. Més enllà de la seva faceta periodística, va estar sempre molt vinculat a la cultura popular i la vida social del municipi moianès. Mestre de professió, el castellterçolenc va passar gran part de la seva carrera a l'Institut Escola Castellterçol. La mort de Capdevila, de 88 anys, ha estat de forma sobtada i ha generat de seguida nombroses mostres de condol a la vila.
El traspàs de Capdevila ha colpit la població castellterçolenca. En un comunicat emès pel consistori asseguraven que "amb ell perdem una figura clau en la preservació de la memòria històrica i cultural de Castellterçol, un home que va dedicar tota la seva vida a l’educació, la recerca i la divulgació". Nomenat cronista oficial des de 2004, va dedicar tots aquests anys a investigar, conservar i difondre la història del poble, una tasca que va permetre agrupar un "extens arxiu de fotografies, postals, documents i publicacions que constitueixen un llegat cultural de gran valor".
El castellterçolenc, nascut el 30 de setembre de 1937, era mestre i va passar gran part de la seva carrera professional al mateix municipi moianès. Format al Seminari de Vic, on va obtenir el títol oficial el 1964, va treballar a l’Escola Tagore de Bellaterra. Tot i això, de seguida va exercir a Castellterçol, primer a l'escola privada Xedmar i després a l’escola pública de Castellterçol, on va estar fins a la seva jubilació el 2004. Al llarg de la seva trajectòria va ser tutor, director, secretari i professor de música.
La comunitat educativa de l’Institut Escola Castellterçol ha expressat el seu condol i ha recordat els anys en què Capdevila va treballar-hi: "Va exercir la docència amb rigor, vocació i una gran qualitat humana". Al seu temps, han assegurat que "va deixar una empremta inesborrable en l’alumnat i en els companys, que sempre el recordaran com una persona compromesa, propera i íntegra". Tot i estar jubilat des de fa més de dues dècades, el castellterçolenc va continuar vinculat a l'escola: "La continuava visitant amb estima i participava activament en les celebracions i moments compartits".
A part de la seva tasca formativa, Capdevila va ser un "motor de la vida cultural del poble", tal com detallen des del consistori. De les contribucions en l'àmbit local destaca la participació en la popular Festa de l'Escudella com a escudeller, la creació de la Coral Infantil (1967-1989), la seva implicació en la Coral Castellterçol, en grups de teatre i en l’agrupació escolta; el paper com a president del C.F. Castellterçol i l'impuls de les caramelles de Pasqua al llarg de 32 anys. A més, va liderar de la mà dels seus amics Ramon Soler i Quim Rovira el grup de Caminades saludables durant més d'una dècada, "recorrent camins de Castellterçol i del Moianès i enriquint cada sortida amb explicacions sobre història i llegendes".
Antoni Massot, alcalde de Castellterçol, ha recordat Joan Capdevila com una persona "molt estimada" i que ha fet molt pel municipi assegurant que es tracta d'una "pèrdua molt gran".
Col·laborador històric de Regió7
Més enllà de ser una figura cabdal en la història de Castellterçol, Capdevila va ser col·laborador del diari Regió7 des dels seus inicis l'any 1978, sent així un altaveu per donar a conèixer l'actualitat del municipi i de la resta de pobles veïns. També va ser corresponsal d'El 9 Nou i va treballar en la revista Truc, el programa de Festa Major i en publicacions comarcals Modilianum i Tosca. L'any 1992 li van atorgar el Premi Prat de la Riba d’articles periodístics.
Amb tot, va escriure llibres "imprescindibles per a la història local" com ara Imatges i Records de Castellterçol, Llibrets sobre itineraris, fonts i masies del terme; 25 anys de l’Escola Ramona Calvet (2001), 75 anys del C.F. Castellterçol i Història de Castellterçol, aquest darrer conjuntament amb Mn. Pladevall.
