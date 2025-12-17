Un turisme pateix una sortida de via a l'N-141c, a Calders
El conductor no ha resultat ferit a causa de l'accident
Un turisme ha patit una sortida de via mentre circulava per la carretera N-141c, a Calders (Moianès). L'incident ha tingut lloc pels volts d'1/4 d'11 d'aquest matí, quan el conductor ha perdut el control del vehicle i ha acabat fora de la calçada. Després d'avaluar el seu estat, els cossos d'emergències mobilitzats han constatat que l'home no ha patit lesions de gravetat.
Els Bombers de la Generalitat, que s'han activat amb una dotació, i Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc dels fets per atendre el conductor, valorar els danys materials ocasionats i assegurar la zona.
