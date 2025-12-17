Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Facturació al BagesMor Secundí SoldevilaRates a ManresaLladres de motosTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Un turisme pateix una sortida de via a l'N-141c, a Calders

El conductor no ha resultat ferit a causa de l'accident

Els Bombers s'han activat amb una dotació

Els Bombers s'han activat amb una dotació / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un turisme ha patit una sortida de via mentre circulava per la carretera N-141c, a Calders (Moianès). L'incident ha tingut lloc pels volts d'1/4 d'11 d'aquest matí, quan el conductor ha perdut el control del vehicle i ha acabat fora de la calçada. Després d'avaluar el seu estat, els cossos d'emergències mobilitzats han constatat que l'home no ha patit lesions de gravetat.

Els Bombers de la Generalitat, que s'han activat amb una dotació, i Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc dels fets per atendre el conductor, valorar els danys materials ocasionats i assegurar la zona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents