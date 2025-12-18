La consulta de Moià crida a votar 5.522 persones, però exclou part dels veïns
Residents de la urbanització de Montví i de masies disseminades queden fora del radi territorial en què els promotors del procés participatiu han acotat el cens
La consulta popular no referendària que Moià celebrarà el pròxim 11 de gener sobre l’ampliació de l’activitat de l’escorxador i la construcció d’una planta de biogàs cridarà a les urnes un total de 5.522 persones, que suposen el 81,1 % dels 6.807 habitants empadronats al municipi, segons les darreres dades que consten a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El cens permetrà votar als majors de 16 anys empadronats a Moià, incloses les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, però hi haurà limitacions territorials derivades de la Llei de consultes populars no referendàries, que en aquest cas n’exclourà residents de la urbanització de Montví de Baix i d’algunes masies.
El compte enrere per a la consulta ja ha començat després que l’alcalde, Dionís Guiteras, va signar divendres el decret per impulsar-la, i s’obrirà un procés de difusió institucional per part de l’Ajuntament, i també un període de campanya per als grups municipals i les entitats degudament acreditades que vulguin fer-ne. El què ja està clara a hores d'ara és la pregunta: «Està d’acord que l’Ajuntament de Moià promogui la modificació urbanística dels terrenys del Pla de Castellnou per l’ampliació de l’escorxador i la construcció de la planta de biogàs?». La resposta serà binària, de Sí o No, i el resultat no serà vinculant. «Ara s’ha fet la convocatòria, caldrà veure els resultats, i ja decidirem», apunta l’alcalde.
Un cens que no agrada al govern
El cens per al procés participatiu del dia 11 l’ha elaborat l’Ajuntament a partir del perímetre proposat per la comissió promotora de la consulta, que en el seu dia va acotar dins d’un radi de 7,2 quilòmetres a la rodona des del punt mig de la parcel·la que s’hauria de requalificar en cas que tiri endavant l’operació urbanística per ampliar el polígon del Prat i, en conseqüència, l’activitat de l’escorxador i la construcció de la planta. Això deixa fora «gran part» dels residents de la urbanització de Montví de Baix (els que viuen més al nord, en direcció a l’Estany), i també algunes masies del disseminat extern al perímetre, explica Guiteras, crític amb la solució adoptada. De fet, aquesta limitació respon al compliment d’una sentència del Tribunal Constitucional que modifica l’article 3.3 de la Llei de consultes populars no referendàries, segons la qual aquest tipus de consultes «s’adrecen a un determinat col·lectiu de persones que no pot coincidir amb la totalitat del cos electoral», i davant d’això, els promotors de la consulta van optar per l’acotació dels 7,2 quilòmetres des de la parcel·la.
Guiteras lamenta les retallades que s’han fet a la llei des del TC, però també és crític amb els promotors de la consulta, «que no han volgut negociar» els termes, com ara un possible acord sobre el cens, lamenta. I és que, més enllà de deixar fora part del municipi, «també implica que persones propietàries i treballadores de les empreses del polígon que no són de Moià, no podran decidir sobre el futur professional o dels seus negocis». El polígon no s’ha pogut recepcionar mai perquè està en una situació d’il·legalitat, i si no s’amplia, aquesta qüestió no es podrà resoldre, insisteix Guiteras.
Un primer acte, aquest dissabte
En els pròxims dies, l’Ajuntament haurà d’obrir un període de difusió institucional per informar dels termes de la consulta sense que en cap cas pugui influir sobre la participació o l’orientació de les respostes. En canvi, sí que podran fer pròpiament campanya a favor o en contra de la pregunta proposada les organitzacions socials o professionals que hi estiguin interessades, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia i tinguin relació amb l’objecte de la consulta. Això també inclou les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament.
La campanya es podrà allargar fins a les 24.00 hores del divendres 9 de gener. De moment, ja s’ha anunciat un primer acte per a aquest dissabte a les 6 de la tarda a l’auditori Sant Josep, que demanarà el No sota el lema «per un Moià viu». La sol·licitud l’hauria formulat el col·lectiu ecologista El Fanal, i es tracta d’una xerrada sobre la regularització del polígon de Prat i l’ampliació de l’escorxador. Hi participaran una de les representants d’aquest mateix col·lectiu, Pilar Clapers; l’arquitecta urbanista Gemma Tomàs; la investigadora en impactes ecosocials, Montse Peiron; Dolo Catalan, del Grup de Defensa del Ter; Kemo Sarr i Aissatou Sane, com a treballadors d’un escorxador; i Eduard Gómez i Rafa Serrano, de CCOO.
Segons consta en el decret de convocatòria, la campanya també dona la possibilitat de disposar gratuïtament del local de Les Faixes, que és on es votarà. Així mateix, es podran posar pancartes i cartells als espais habilitats de l’avinguda de la Vila; als fanals d’aquesta mateixa avinguda i als de les carreteres de Manresa, Barcelona i Vic; i a les cartelleres municipals.
