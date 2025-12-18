El Moianès incorporarà una ambulància medicalitzada del SEM: "La salut dels nostres habitants és un servei prioritari"
L'espai on actualment hi ha la Creu Roja a Moià passarà a ser d'ús compartit amb el SEM per poder acollir el nou servei
És previst que el canvi es faci efectiu entre l'abril o el maig de l'any vinent
L'edifici municipal on actualment hi ha instal·lada la Creu Roja del Moianès, a Moià, passarà a ser d'ús compartit amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb l'objectiu de disposar d'una ambulància medicalitzada al poble i a la comarca. Ahir, durant el darrer ple municipal, va quedar aprovat per unanimitat el conveni de cessió d'ús d'aquest espai. Les obres d'adaptació aniran a càrrec del SEM i es preveu que el servei estigui operatiu entre l'abril o el maig de 2026.
"Entenem que és molt important per als ciutadans de Moià i del Moianès", assegurava l'alcalde Dionís Guiteras durant el ple. L'acord aprovat ahir regula l'ús temporal i gratuït de l'espai de propietat municipal ubicat a la carretera de Manresa, número 51, per oferir el servei de transport sanitari mitjançant ambulàncies medicalitzades i altres serveis inclosos dins les competències del SEM a la comarca. El pacte té una durada de quatre anys prorrogables fins a un màxim de quatre més.
"El SEM ens va proposar de portar una ambulància medicalitzada aquí a causa del nombre de casos d'emergència que es produeixen", explicava el batlle. Tot plegat arriba amb la remodelació que s'està fent des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el Sistema d'Emergències Mèdiques: "Els semblava que era important que Moià tingués aquest recurs", afegia Guiteras.
Aquesta incorporació se suma al servei d'ambulància que ofereix el CAP de Moià, es tracta, doncs, d'un reforç i ampliació del servei. "Estarà 24 hores al dia i, com que al CAP no hi té lloc, ens van demanar un emplaçament per tenir-la". Després de fer un repàs dels espais municipals disponibles, des del consistori s'ha optat per l'edifici on hi ha la Creu Roja, que a partir de primavera compartirà instal·lacions amb el SEM.
Un cop aprovat aquest conveni, s'haurà d'aprovar un altre acord centrat en la Creu Roja, ja que s'han de "dividir i separar bé els espais perquè tots dos puguin prestar els serveis de la millor manera possible", detallava l'alcalde. El fet d'estar ubicats en el mateix lloc permetrà que "sumin esforços i es complementin, reforçant així aquest punt com a referent".
Aprovada per unanimitat, la mesura va ser ben rebuda per la resta de grups municipals. Guiteras va finalitzar satisfet assegurant que "la salut dels nostres habitants és un servei prioritari". Per la seva banda, Maria Tarter, regidora de Junts per Moià, Montví i Montjoia, va afegir que "és un bon moment per actualitzar el conveni de la Creu Roja".
