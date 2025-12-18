El Moianès s'acosta als 15.000 habitants, gairebé 2.000 més que quan es va crear la comarca
Moià, que va començar aquest segle tot just per sobre dels 4.000 habitants, 25 anys després el padró municipal l’apropa als 7.000
Al Moianès creixen en nombre d’habitants 6 dels 10 pobles, segons l'últim padró municipal. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha fet públic ara les xifres del padró corresponents a 1 de gener del 2025 (per tant, reflecteixen realment la població amb la qual cada demarcació va tancar el 2024). En negatiu hi ha Castellterçol, Sant Quirze i l’Estany. Aquest darrer baixa dels 400 (no varia Granera).
Tanmateix, el conjunt de la demarcació creix amb un centenar d’habitants (109, per ser exactes) i això fa que, precisament, estigui a un centenar més de superar una xifra que no ha assolit mai des que és comarca, la dels 15.000 habitants. De fet, cal recordar que quan es va crear, com a comarca 42 de l’estructura territorial del país, era un territori de 13.000 habitants (va néixer tot just amb 13.098). Amb la progressió actual, doncs, podria superar en pocs anys dos llindars (els 14.000 els va sobrepassar l’any 2021).
A aquesta tendència hi contribueix especialment la capital. Moià, que va començar aquest segle tot just per sobre dels 4.000 habitants, 25 anys després el padró municipal l’apropa als 7.000. Ara mateix, oficialment té 6.828 persones empadronades. D’aquesta comarca ressenyar també que un dels municipis més petits, Castellcir, supera els 800 habitants (804).
Per tercer any consecutiu, totes les comarques de casa nostra han registrat sense excepció creixements de població, segons el que és el registre, a priori, més oficial de tots: el padró municipal. I ho fan d’una manera molt similar, al voltant de l’1%, tot i que amb alguns paràmetres desiguals. En conjunt, els territoris de l’àrea d’influència de Regió7 han guanyat prop de 6.000 persones i sumen un total de 536.234 habitants. Encara des d’una perspectiva general, el que mostra aquesta estadística és que del total de 164 municipis que formen aquesta àrea territorialment tan diversa, exactament 100 (el 61%) ha tingut variacions a l’alça en el nombre d’habitants entre un any i l’altre.
