L’Estany deixa el porta a porta per evitar una pujada radical de la taxa de residus: "Ho veiem inassumible"
A partir del 12 de febrer es passarà al sistema de contenidors tancats per poder continuar complint la normativa i que sigui viable econòmicament
L’Estany canviarà el model de recollida de residus per poder complir la normativa i que sigui econòmicament factible. Fins ara, el municipi moianès funcionava amb el porta a porta, però a partir del pròxim 12 de febrer passarà a fer-ho amb contenidors tancats. La llei obliga les administracions a implementar sistemes de recollida individualitzada i diferenciada i, alhora, que el servei es cobreixi amb una taxa específica i no deficitària. En cas de continuar amb l’actual mètode, el cost ascendiria als 140.000 euros anuals, que suposaria una quota de prop de 400 euros.
Tal com van detallar des del consistori, fins ara el porta a porta tenia un import d'aproximadament 90.000 euros, dels quals 50.000 euros es pagaven a través de la taxa, és a dir, els assumien els habitants del municipi, i els altres 40.000 euros els finançava l'Ajuntament. Ara, però, s'ha calculat que la despesa es disparava fins als 140.000. Les raons d'aquest increment s'expliquen per l'obligatorietat d'incorporar xips a les bosses amb l'objectiu de controlar l’eficiència del servei de recollida i d’optimitzar costos, entre altres.
Actualment, la taxa de residus a l'Estany és de 146,45 euros per habitatge, si es continuava apostant pel porta a porta, arran de les noves demandes i l'encariment que comportaven, la quota es disparava als prop de 400 euros. La normativa determina que la taxa ha de ser no deficitària, per tant, el consistori ja no pot assumir cap part de l'import. Fins ara, l'Ajuntament pagava el 44% del total, amb aquest nou requisit, tot el cost ha de recaure sobre la ciutadania.
Entre l'augment de costos del porta a porta i l'obligació d'aplicar una taxa no deficitària, o s'acceptava l'increment de la quota en més d'un 173% o es buscava una alternativa. "Això ho veiem inassumible, i a través del Consorci de Residus del Bages hem buscat alternatives per continuar reciclant i no haver de tocar imports", declarava la regidora de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Maria Ardiaca durant la presentació del sistema. Amb el nou model, que ha tingut bona rebuda entre el veïnat, es podrà mantenir la taxa actual, segona apuntava l'alcalde de l'Estany, Enric Rovira.
La resta i l'orgànica, amb targeta
El passat divendres 12 de desembre es va celebrar una sessió informativa per explicar als veïns les característiques del nou model. Amb un centenar d'assistents, Xavier Bosch, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus, va destacar que a l'Estany s'estan fent bé les coses en matèria de recollida selectiva i que el nou sistema "ha de permetre mantenir les xifres superiors al 70% de reciclatge, però adaptant-se a les necessitats".
El canvi implicarà recuperar els punts amb contenidors a la via pública. La singularitat és que mentre els envasos, el paper i el cartó i el vidre estaran oberts cada dia i seran d'ús lliure, el rebuig i l'orgànica s'hauran d'obrir amb una targeta que identificarà l'usuari. La resta només es podrà llançar el diumenge, mentre que l'orgànica serà d'accés diari. Qui tingui bolquers de qualsevol classe, "si ho demana, els podrà llençar diàriament", puntualitzava Bosch.
Del 6 al 12 de febrer es podrà recollir el material per utilitzar els nous contenidors, especialment les dues targetes per habitatge, al local social del Cine. El 10 de febrer serà l'últim dia del porta a porta, i el 12 de febrer s'iniciarà el servei amb contenidors tancats.
Moià també fa el canvi
A principis de desembre es va anunciar que Moià també implantarà el model de contenidors amb accés restringit com a sistema per fer un pas endavant en la recollida de residus i, sobretot, en matèria de reciclatge. Un mètode que ha proliferat entre bona part dels municipis que formen part del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus (ens del qual formen part els municipis de la comarca i els que ho eren i ara formen part del Moianès) i que farà que Moià es converteixi en la cinquena capital de casa nostra que deixarà enrere els contenidors convencionals i els substitueix per un dels nous sistemes qualificat d’eficients. El canvi es preveu que es faci efectiu fins a l’estiu que ve.
