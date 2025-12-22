Primera tímida enfarinada al Moianès en un episodi de neu que deixa gruixos destacables al Pirineu
A Rasos de Peguera s’hi han acumulat entre 15 i 20 centímetres · Es preveuen nevades a gran part del Pirineu aquest dilluns
Diversos municipis del Moianès com la mateixa capital, Moià, o l'Estany, s’han despertat aquest matí amb una lleugera enfarinada, resultat de la inestabilitat d’aquest front hivernal que també pot deixar durant el dia d'avui nevades a gran part del Prepirineu i del Pirineu.
Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la cota de neu és molt variable en funció del territori. Al Pirineu occidental se situa al voltant dels 900 metres, mentre que a la resta de la serralada oscil·la entre els 1.100 i els 1.500 metres. Aquesta variabilitat ha permès que alguns punts del Moianès, com Moià o l'Estany, hagin vist caure els primers flocs de l'hivern, tot i que de manera feble i puntual.
En canvi, en zones de muntanya la nevada ha estat molt més generosa. A Rasos de Peguera s’hi han acumulat entre 15 i 20 centímetres de neu, dibuixant un paisatge plenament hivernal. També s’ha registrat una nevada destacable a Puigcerdà, on a primera hora del matí, cap a les set, la neu ja cobria carrers i teulades.
Cadenes obligatòries a....
La neu fa obligatòria la circulació amb cadenes a una desena de carreteres catalanes, segons consta al portal del Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta de vies situades al Pallars, la Val d'Aran, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça i el Solsonès.
Són en concret la C-142b en l'accés al Pla de Beret; la C-28 al Port de la Bonaigua; la C-462 entre la Coma i la Pedra i Alàs i Cerc; la C-563 a Josa i Tuixén; l'L-500 i l'L-501 a la Vall de Boí, l'L-504 de Tírvia a Lladorre; l'L-510 entre Tírvia i Alins; i l'N-141 a Bossòst. També s'han de portar a l'N-260 entre Ribera d'Urgellet i Sorigue, i a la mateixa via a Sarroca de Bellera.
