El Moianès es torna a llevar enfarinat de neu
La cota de neu durant el matí se situa entre els 800 i 1.000 metres, mentre que a la tarda estarà entre els 1.200 i 1.400 metres
Ahir ja va caure neu, especialment al Pirineu i Prepirineu, on es van generar complicacions en la mobilitat
L'Estany i Moià s'han llevat, per segon dia consecutiu, amb una tímida enfarinada de neu, resultat de la inestabilitat d’aquest front hivernal que ahir també va deixar nevades a gran part del Prepirineu i del Pirineu i que va generar complicacions en la mobilitat.
El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha avisat que avui es preveu neu durant el matí entre els 800 i 1.000 metres, per això, el Moianès ha tornat a despertar-se emblanquinat en alguns municipis. Els afectats han estat l'Estany i la urbanització de Montví de Baix de Moià, un dels punts més alts de la capital. A la tarda la cota afectada se situarà entre els 1.200 i 1.400 metres.
Ara mateix, és obligatori circular amb cadenes entre Castellar de N'Hug i Toses, a la BV-4031 del km 19 al 25, i, per altra banda, a Molló, a la C-38, del km 18 fins al 28.
Ahir, primera nevada de l'hivern
Durant la matinada d'ahir es va registrar la primera nevada de l'hivern a diversos punts de Catalunya. A la regió central, la neu va fer acte de presència al Moianès i va aparèixer amb més força al Berguedà i la Cerdanya.
El temporal de neu va deixar una enfarinada generalitzada a totes les cotes de la Cerdanya. Els nuclis de població, situats al voltant dels 1.000 metres d’altitud, es van llevar amb una primera cobertura blanca que donava una imatge plenament hivernal a la comarca. Puigcerdà va acumular dos centímetres a primera hora del matí.
Diversos punts de l'alt Berguedà també es van veure afectats. La nevada va deixar entre 15 i 20 centímetres de neu en zones elevades, com per exemple el xalet-refugi dels Rasos de Peguera, on a les 8 del matí el paisatge era completament emblanquinat.
Complicacions de mobilitat
El gel i la neu van complicar ahir la circulació per algunes carreteres de la Catalunya central. A les cinc de la tarda, encara hi havia afectacions en punts com ara la GIV-4016 a Toses, l'N-260r a Bellver de Cerdanya, l'N-260 a Planoles i la BV-4031 a Castellar de N'Hug, on s'hi havia de circular amb cadenes.
Durant la jornada, també es van registrar complicacions a la C-16 Urús, a la C-162, Riu de Cerdanya, a l'LP-4033a i a l'LP-4033b, a Bellver Cerdanya, a LV-4036, a Lles de Cerdanya; a LV-4037, a Prullans; a LV-4055, a Montellà i Martinet i N-230r, a Bellver de Cerdanya. També hi va haver problemes per la neu a dues vies de l'Alt Urgell, la LV-4052, a Arsèguel, i LV-5134, a Valls d’Aguilar.
