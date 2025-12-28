Moià saluda amb una gran participació el retorn de Cal Comadran
Moià ressuscita Cal Comadran amb un èxit de participació
Moià no ha guanyat un partit, ha guanyat la lliga. Aquest migdia, ha obert portes a la ciutadania l'antiga fàbrica de Cal Comadran reconvertida en espai polivalent al servei de les entitats locals i s'ha destapat la placa de la nova Plaça de les Treballadores del Tèxtil. Dues victòries d'una tacada que sumen al teixit urbanístic i social de la capital del Moianès uns espais per a l'ús públic fruit d'una aposta per fer entrar al segle XXI una instal·lació que va donar feina a moltes persones durant part del XX. "Moià es mereix recuperar equipaments històrics per posar-los al servei del col·lectiu", ha afirmat l'alcalde Dionís Guiteras.
Cal Comadran va ser una fàbrica tèxtil però, a diferència d'altres que han estat rehabilitades en els darrers anys, no data del segle XIX sinó que es va acabar de construir el 1959 a iniciativa de l'empresari Feliu Comadran, i va estar en funcionament fins al 1978. Posteriorment, va quedar com un espai obsolet que es feia servir de magatzem i algunes entitats hi guardaven el seu material. La recepció d'una subvenció de 1.416.566,35 euros dels fons Next Generation i l'aposta del consistori van impulsar la recuperació de l'edifici per crear un equipament comunitari, que es va licitar per un preu de 4.306.012,64 euros i ha anat a càrrec de l'empresa Constructora d’Aro SA a partir del treball realitzat per l'empresa denominada Can Comadran UTE i formada per les empreses Mestres Wage Arquitectes SLP, Mestres Wage Arquitekter AS, Ardèvol Consultors Associats SLP i Other Estructures SLP.
Industrial i agrari
"El Moianès és industrial des de temps immemorials", ha explicat Guiteras en el parlament davant de centenars de persones reunides per a un acte inaugural que ha acabat amb una copa de cava. "Es pot ser industrial i agrari i, alhora, tenir respecte pel medi ambient; abans era més difícil però avui en dia no", ha reivindicat el batlle de Moià, especificant que l'edifici es manté amb energies renovables.
"Aquí es van conèixer les persones, se socialitzava, fins i tot en va sortir matrimonis", ha recordat Guiteras davant d'una audiència en què hi havia no pas poques antigues treballadores de Comadrán. La foto de grup final en dona testimoni i ha estat una bonica cloenda per l'homenatge implícit i explícit que la inauguració ha tingut per aquesta gent.
L'alcalde també ha dit que "el 2026 s'iniciaran les obres de les Faixes 2, que serà per a les entitats culturals".
Un miler i mig de metres quadrats
El nou espai polivalent de Cal Comadran ocupa una superfície de 2.267 metres quadrats, la meitat del que tenia el complex original, i s'ha preservat la caldera i els dos motors de l'antiga fàbrica, així com la xemeneia, una talaia visible des de molts punts de la ciutat. A més d'un vestíbul ample que pot arribar a acollir exposicions, actes i trobades privades, hi ha cinc aules (amb un total de 1.500 m2), que avui s'han omplert amb diferents elements que han rememorat la història de la fàbrica. La maqueta de Cal Comadran feta per Josep Fonts, una instal·lació artística que unia passat i futur, els plànols de les diferents estances de l'edifici fabril i una selecció de fotografies antigues han atret l'interès dels assistents a l'acte inaugural. Sobretot, una instantània de grup dels anys 50 o 60 on s'hi han reconegut algunes de les aleshores joves treballadores.
L'interès dels moianesos i les moianeses per la nova instal·lació arribava el punt que es formaven taps fins i tot per baixar al pis inferior, on es podien veure les dues màquines gegants d'aire calent i fred que climatitzaran l'edifici. La intenció de l'Ajuntament, expressada per Guiteras, és restaurar la maquinària original i obrir part de les galeries pel seu valor patrimonial.
"És un lloc especial", reconeixia l'arquitecta Maria Mestres, del despatx Mestres Wage, amb seu a Barcelona i Oslo (Noruega). "Venir a Moià ha estat gairebé terapèutic", ha admès, remarcant el fet que "habitualment les fàbriques tèxtils són del XIX, però aquesta és de meitat del XX". Mestres ha afegit que "hem volgut preservar l'espai i obrir-lo, perquè és bonic i estava tapat, no es veien les estructures".
Des d'aquest diumenge, Moià incorpora un equipament que ha de dinamitzat encara més una zona on ja hi ha també les piscines municipals i el camp de futbol. "Aquí hi haurà les entitats, però també espais de co-working, aules per als estudiants quan la biblioteca està tancada, aula de formació, ... Un edifici multi-usos nou com a regal per a la ciutat en aquestes festes nadalenques.
