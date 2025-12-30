Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El biogàs centrarà aquest dimarts una xerrada a Moià prèvia a la consulta de l'11 de gener

L'acte, que organitza la plataforma Per un Moià Viu, forma part de la campanya, i tindrà lloc a les 7 a l'auditori de Sant Josep

Terrenys del polígon per on es vol ampliar l'escorxador

Terrenys del polígon per on es vol ampliar l'escorxador / Arxiu | Oscar Bayona

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Moià

L'auditori de Sant Josep de Moià acollirà aquest dimarts a les 7 de la tarda una xerrada sobre el biogàs, que tractarà, entre altres coses, sobre les energies renovables, l'economia circular, i si afecta la salut o si emet fums i pudors. Es tracta d'un acte de campanya de cara a la consulta convocada per a l'11 de gener sobre l'ampliació del polígon i la construcció d'una planta de biogàs, que organitza la plataforma Per un Moià Viu.

Hi intervindran el Doctor en Física Teòrica i llicenciat en Física i Matemàtiques, Antonio Turiel; el professor d'Edafologia i Química Agrícola de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de la Universitat de Lleida, José Ramón Olarieta; el metge pediatre Ramon Capdevila; Genís Costa-Pau, de l'Associació Veïns Moià del Sud per la Defensa de la Salut, Natura i Cultura; l'alcaldessa de Balsa de Ves, Natividad Pérez; i Pilar Clapers, del col·lectiu ecologista del Moianès El Fanal.

Eurecat pronostica que 2026 serà l'any de la computació quàntica i la robòtica intel·ligent

Solsona implanta un nou sistema de control d’accés al nucli antic

L’informe del PSOE sobre la seva comptabilitat troba despeses “cridaneres”, però descarta el finançament il·legal

El biogàs centrarà aquest dimarts una xerrada a Moià prèvia a la consulta de l'11 de gener

A judici un home que va entrar al pis de la seva exparella per robar-li 100 euros a Manresa

La comunitat de Sant Egidi organitza una concentració per la pau aquest dijous a Manresa

Cardona prohibeix la col·locació de cartells i pancartes a les façanes

Joan Tardà aposta per un front d’esquerres per a les eleccions generals: «Intentaré convèncer la direcció d’ERC»

