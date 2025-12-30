El biogàs centrarà aquest dimarts una xerrada a Moià prèvia a la consulta de l'11 de gener
L'acte, que organitza la plataforma Per un Moià Viu, forma part de la campanya, i tindrà lloc a les 7 a l'auditori de Sant Josep
L'auditori de Sant Josep de Moià acollirà aquest dimarts a les 7 de la tarda una xerrada sobre el biogàs, que tractarà, entre altres coses, sobre les energies renovables, l'economia circular, i si afecta la salut o si emet fums i pudors. Es tracta d'un acte de campanya de cara a la consulta convocada per a l'11 de gener sobre l'ampliació del polígon i la construcció d'una planta de biogàs, que organitza la plataforma Per un Moià Viu.
Hi intervindran el Doctor en Física Teòrica i llicenciat en Física i Matemàtiques, Antonio Turiel; el professor d'Edafologia i Química Agrícola de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de la Universitat de Lleida, José Ramón Olarieta; el metge pediatre Ramon Capdevila; Genís Costa-Pau, de l'Associació Veïns Moià del Sud per la Defensa de la Salut, Natura i Cultura; l'alcaldessa de Balsa de Ves, Natividad Pérez; i Pilar Clapers, del col·lectiu ecologista del Moianès El Fanal.
