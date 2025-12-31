Moià aprova l’enderroc de naus de les Faixes per transformar-lo en futur centre cultural
La primera intervenció d’adequació s’ha d’executar el primer trimestre de l’any perquè està subjecte a un ajut dels fons europeus
Tot just acabat d’estrenar la reconversió de l’antiga fàbrica Comadran reconvertida en espai polivalent al servei de les entitats locals, Moià ja ha posat fil a l’agulla perquè es comenci a materialitzar el segon gran projecte en l’àmbit d’equipaments d’aquest mandat, i que també se centra en un antic recinte fabril, el de les Faixes II. Complex que ha d’esdevenir el gran espai cultural de la capital del Moianès, donant continuïtat a la sala que ja es va condicionar fa uns anys en una petita part d’aquest gran recinte.
L’Ajuntament va aprovar en el darrer ple municipal el, d’entrada, projecte d’enderroc de les Faixes II. La regidora de l’equip de govern (AraMoià-ERC) Montse Ferrer va recordar que aquest estiu passat ja es va adjudicar el projecte d’obres i la construcció, un model amb el qual la mateixa constructora que ha guanyat la contractació redacta el projecte i fa les obres. Un projecte que està subvencionat amb 2,8 milions dels fons europeus Next Generation, la qual cosa condiciona molt els terminis, que «estableixen que el temps per acabar les obres s’esgota el primer trimestre de l’any que ve». Per aquest motiu, segons va detallar en la redacció del projecte «es fa una fase d’enderrocs previs per començar ja el mes de gener amb aquest aterrament per temes de seguretat, sanejament, preparació del perímetre exterior i ja anar encarrilant l’obra pròpiament de construcció perquè es pugui començar tan bon punt tinguem el projecte redactat i tancat».
En aquest sentit, Ferrer precisava que «hem sol·licitat formalment al ministeri la pròrroga del termini d’execució de les obres. També estem pendents d’una reunió el 12 de gener per tractar-ho i que puguem arribar dins el termini i en la forma escaient a executar-ho tot».
A pregunta de la CUP sobre el tractament de l’amiant de la instal·lació, Ferrer va concretar que «es faran enderrocs en tres naus i de fibrociment n’hi ha en una d’elles. Es fa una addenda pel tema de l’amiant, es demana permís a la Generalitat i es va fent el tràmit mentre s’inicia l’operació. Està dins del preu del projecte».
L’alcalde, Dionís Guiteras, afegia en relació amb els terminis marcats per la subvenció europea que «la vam rebre dins del Pla per a la Rehabilitació d’Edificis Públics i d’Eficiència Energètica. Per tant, igual com vam fer al Comadran, el que farem és centrar-nos en aquesta primera fase, l’estructura, i els interiors els farem després. Creiem que tindrem pròrroga, però primer ens centrarem en el que és el motiu de la subvenció».
Maria Tarter, de Junts (que és a l’oposició), va allargar la mà a l’equip de govern en relació amb la gestió de la pròrroga. «Ens posem a disposició com a grup perquè allà on sigui puguem pressionar. Ens sembla bé l’estratègia», va manifestar.
Un gran pol cultural
El pla de l’Ajuntament de Moià és convertir les naus de les Faixes II en un espai per a la cultura i les arts, i això inclou des d’exposicions, fins a la dansa, la música, el teatre o el circ. A l’estiu va adjudicar en un mateix paquet de 5,8 milions d’euros la redacció del projecte i l’execució de l’obra, a càrrec de l’empresa Constructora d’Aro.
El projecte es redacta partint d'una primera proposta que ja defineix força com serà aquest futur complex. L’edifici, que data del 1924, té dues plantes, i s’hi farà una remodelació integral. L’entrada serà per la façana sud, que dona a la carretera de Manresa. Serà un ampli espai des d’on s’organitzaran els recorreguts interiors, i on també es podran fer exposicions de gran format i activitats teatrals i coreogràfiques. També donarà pas a un espai adjacent que s’habilitarà com a jardí d’hivern en forma de pati amb arbres.
A dins, també hi haurà una gran sala polivalent i altres de dimensions diverses que s’aniran adaptant segons les necessitats amb envans mòbils, i amb una platea inclosa. També hi ha prevista la insonorització d’aules per a activitats musicals, i una part de l’edifici es reservarà per al futur trasllat definitiu de l’escola de dansa en aquest emplaçament.
Tot plegat es distribuirà entre les dues plantes que té la nau, on també hi haurà vestidors, espais de guarda-roba, espais d’emmagatzematge, oficines, despatxos, sales de reunions i els serveis.
Un cop rehabilitada, la futura nau de les Faixes II serà un edifici energèticament sostenible, amb plaques fotovoltaiques a la coberta, mentre que amb el pati interior es vol generar un espai naturalitzat amb arbres que facin ombra.
Tot l’entorn, situat entre la carretera de Manresa (al sud), el grup d’edificis que donen al carrer Santa Magdalena (al nord), i el carrer de Miquel Martí i Pol (a l’oest); està afectat per aquesta modificació urbanística que s’està tramitant, i es desenvoluparia més endavant. Inclou l’antiga nau que ara es rehabilitarà, i també habitatges unifamiliars desocupats de l’antiga fàbrica, i un edifici d’ús residencial. La modificació preveu requalificar els edificis del carrer Miquel Martí i Pol com a habitatges de protecció pública, i l’eliminació de barreres arquitectòniques. També es contempla l’obertura d’un espai entre el carrer Santa Magdalena amb la carretera de Manresa.
Subscriu-te per seguir llegint
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16, a Cercs
- Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa quan fugien de la policia després de ser enxampats a 150 km/h
- Embolic amb les balises: Trànsit retira l'homologació de diversos models dies abans de l'entrada en vigor