Per un Moià Viu critica que la consulta sobre l'escorxador i la planta de biogàs només prevegi una única mesa
La plataforma considera que pot dificultar la participació ciutadana i demana que s'habilitin cinc meses
ACN
Moià celebrarà el diumenge 11 de gener una consulta popular d'iniciativa ciutadana sobre la modificació del planejament urbanístic que permetria ampliar l'escorxador i construir una planta de biogàs. La convocatòria, però, ha generat controvèrsia arran de les condicions en què s'ha organitzat, especialment per la decisió de l'Ajuntament d'habilitar una única mesa electoral per a un cens de 5.522 persones. La Plataforma Per un Moià Viu, impulsora de la campanya pel 'No', denuncia que aquesta mesura pot dificultar "greument" la participació ciutadana, ja que la falta de meses pot generar llargues cues i temps d'espera. Per tot plegat, reclamen que s'ampliïn a cinc i garantir així el dret de participació.
La consulta arriba després de més de dos anys de mobilització ciutadana contra els projectes. El 2024, més de 1.800 persones empadronades a Moià van signar una petició per demanar un posicionament del consistori, però, segons la plataforma, no van rebre resposta. Posteriorment, es va impulsar la Consulta Popular d'iniciativa ciutadana, que va ser avalada per la Generalitat. L'Ajuntament, governat per Ara Moià —formació vinculada a ERC—, va acabar acceptant-la.
Tot i això, des de la plataforma asseguren que el govern municipal ha allargat al màxim els terminis previstos a la Llei de Consultes des del setembre de 2024, mentre que la convocatòria es va fer amb poc marge: el decret es va aprovar el 12 de desembre i fixa la votació per a l'11 de gener. Segons les entitats contràries al projecte, aquest calendari dificulta la campanya informativa i la participació.
La Plataforma Per un Moià Viu també critica que l'Ajuntament no hagi fet una campanya activa per fomentar el vot, tot i estar-hi obligat, i denuncia una difusió "mínima" de la consulta. Asseguren que els cartells informatius són poc visibles i que no s'ha facilitat un plànol del radi de població inclòs al cens, de manera que la ciutadania ha d'anar personalment a l'Ajuntament per comprovar si pot votar.
El decret de convocatòria també preveu la creació d'una Comissió de Seguiment formada per treballadors municipals i el jutge de pau de Moià. Segons la plataforma, van sol·licitar una reunió amb aquesta comissió el 23 de desembre, però afirmen que encara no han rebut resposta.
