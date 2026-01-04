La cavalcada de Moià incorpora un nou personatge per repartir regals
El Llumet desfilarà amb una carrossa en la comitiva reial d'aquesta tarda, que arribarà a les 6 per la carretera de Vic i farà el recorregut habitual fins a l'Ajuntament
Moià donarà la benvinguda a Ses Majestats a partir de les 6 de la tarda per la carretera de Vic, i faran el recorregut habitual fins a l’Ajuntament, on hi haurà els parlaments i des d’on els Reis saludaran de ben a prop a tots els infants.
Enguany, i per primer cop, la cavalcada comptarà amb una nova figura, el Llumet, que anirà a la carrossa dels joguets per ajudar Ses Majestats a repartir-los. De fet, ja es va deixar veure en la recollida de les cartes, on a partir d’ara preveu assistir cada any per explicar un conte a la mainada. Com és tradició, el poble rebrà a Melcior, Gaspar i Baltasar amb espígol i fanalets.
El recorregut
