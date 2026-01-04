Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Alerta per neuJoan GarcíaCavalcada de ReisPastorets de BergaMor Climent Forner
instagramlinkedin

La cavalcada de Moià incorpora un nou personatge per repartir regals

El Llumet desfilarà amb una carrossa en la comitiva reial d'aquesta tarda, que arribarà a les 6 per la carretera de Vic i farà el recorregut habitual fins a l'Ajuntament

Una de les cavalcades de Reis a Moià

Una de les cavalcades de Reis a Moià / Arxiu | Eduard Vega

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Moià

Moià donarà la benvinguda a Ses Majestats a partir de les 6 de la tarda per la carretera de Vic, i faran el recorregut habitual fins a l’Ajuntament, on hi haurà els parlaments i des d’on els Reis saludaran de ben a prop a tots els infants.

Enguany, i per primer cop, la cavalcada comptarà amb una nova figura, el Llumet, que anirà a la carrossa dels joguets per ajudar Ses Majestats a repartir-los. De fet, ja es va deixar veure en la recollida de les cartes, on a partir d’ara preveu assistir cada any per explicar un conte a la mainada. Com és tradició, el poble rebrà a Melcior, Gaspar i Baltasar amb espígol i fanalets.

El recorregut

El recorregut de la Cavalcada de Reis de Moià

El recorregut de la Cavalcada de Reis de Moià / R7

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
  2. Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
  3. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  4. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  5. Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
  6. Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
  7. Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
  8. La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores

Cavalcada de Reis de Moià 2026: horari i recorregut

Cavalcada de Reis de Moià 2026: horari i recorregut

Catalunya activa avisos per nevades, fred i vent a diverses comarques el dia dels Reis

Catalunya activa avisos per nevades, fred i vent a diverses comarques el dia dels Reis

Cavalcada de Reis de la Seu d'Urgell 2026: horari i recorregut

Cavalcada de Reis de la Seu d'Urgell 2026: horari i recorregut

Millor comprar o llogar, el 2026? Tres claus del mercat immobiliari davant els alts preus i l’escàs estoc

Millor comprar o llogar, el 2026? Tres claus del mercat immobiliari davant els alts preus i l’escàs estoc

Sánchez condemna «amb rotunditat» la «violació de la legalitat internacional» a Veneçuela

Sánchez condemna «amb rotunditat» la «violació de la legalitat internacional» a Veneçuela

Ciutadans veneçolans desafien el toc de queda per fer cua a supermercats i farmàcies

Ciutadans veneçolans desafien el toc de queda per fer cua a supermercats i farmàcies

Troben el cadàver de Fernando Martín, mort en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia

Troben el cadàver de Fernando Martín, mort en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia

Delcy Rodríguez, la cap a l’ombra del chavisme

Delcy Rodríguez, la cap a l’ombra del chavisme
Tracking Pixel Contents