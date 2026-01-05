El Lluminet tanca la comitiva reial i fa brillar la desfilada de Ses Majestats a Moià
El nou personatge ha tingut molt bona rebuda entre els infants
La Cavalcada ha constat de cinc carruatges, els dels tres Reis d’Orient, el de l’àngel i el dels regals
Si hi ha unes dates en què els infants se senten veritablement protagonistes, és sens dubte durant la nit i el dia de Reis. Abans d’anar a dormir —tot i que molts ho fan a mitges, nerviosos per l’endemà— són nombrosos els nens i nenes que surten a la Cavalcada per rebre Ses Majestats. Aquesta tarda, la vila de Moià ha adquirit uns colors que només es veuen un cop l’any: el vermell intens de les fogueres cremades amb barballó, que impregna l’ambient amb la seva olor característica, i el groc i blanc dels fanalets. Tot plegat ha estat acompanyat dels carruatges de Melcior, Gaspar i Baltasar, el de l’àngel i, com a novetat d’enguany, el del Llumet, el personatge que ha tancat la comitiva amb la carrossa dels regals.
Passades les sis de la tarda, els tres Reis d’Orient han iniciat el seu recorregut per la carretera de Vic, com ja és tradicional. Aviat han arribat a l’artèria principal del poble, l’avinguda de la Vila, on infants acompanyats dels seus pares s’han concentrat per recollir els caramels que els patges llençaven des dels carruatges. Mentrestant, Ses Majestats escoltaven els desitjos dels més petits i els preguntaven si havien estat bons durant l’any.
Més enllà de l’emoció que provoca en els més petits veure de prop Melcior, Gaspar i Baltasar, l’àngel i tots els patges que acompanyen la comitiva, la incorporació del Llumet ha estat especialment ben rebuda. Aquest nou personatge, vestit de vermell i que ja s’havia deixat veure durant la recollida de cartes, ha tingut la important tasca de custodiar la clau que obre totes les llars del poble fins a l’arribada a l’església de Santa Maria, on Dionís Guiteras, alcalde de Moià, l’ha entregat als tres Reis Mags.
Tot i que inicialment estava previst que la cavalcada finalitzés a l’Ajuntament, s’ha decidit escurçar el recorregut a causa de les nevades que han afectat el municipi durant el matí. Per tancar la celebració, els tres Reis Mags han obsequiat els infants amb tres figures de xocolata.
