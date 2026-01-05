El Moianès fa ple i es tenyeix de blanc a tots els municipis
La neu, que ha fet acte de presència a tots els pobles de la comarca, ha emblanquinat el paisatge
La previsió apunta que les nevades es mantindran fins a la tarda
La borrasca Francis ha provocat nevades a tots els municipis del Moianès aquest dilluns, vigília de Reis. Tot i que la neu ha quallat en els punts més alts, arreu de la comarca s'han vist paisatges enfarinats. Fruit de les baixes temperatures, el perill actual és que es formin plaques de gel a les carreteres, que ara mateix queden lliures de neu.
A Moià (717 m), els primers flocs de neu s'han deixat veure durant la matinada i ara, superades les onze del matí, encara neva amb relativa intensitat. Al nucli de la població s'han emblanquinat les teulades, però els carrers han quedat alliberats. Tot i això, a la urbanització de Montví de Baix i en la resta de punts alts de la capital, ja hi ha una bona enfarinada.
A l'Estany (870 m) i a Collsuspina (901 m), la neu s'hi ha instal·lat i continua caient a hores d'ara.
En altres municipis com Castellterçol (726 m), Castellcir (773 m) i Granera (782 m) també s'han emblanquinat els paisatges.
En la resta de municipis de la comarca -Sant Quirze Safaja (627 m), Santa Maria d'Oló (542 m), Calders (552 m) i Monistrol de Calders (447 m)-, ubicats a menys altitud, la neu ha fet acte de presència. De fet, la borrasca ha portat nevades a cotes força baixes on no són habituals aquesta classe de precipitacions.
Nevades fins a la tarda
En la majoria de localitats del Moianès, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'alerta per nevades fins ben entrada la tarda. Més concretament, a Moià, Collsuspina, Sant Quirze Safaja, Monistrol de Calders i Granera s'espera neu fins a les sis, mentre que a Castellterçol i Castellcir s'allarga l'avís fins a les set. A l'Estany, en canvi, la previsió indica que a les cinc ja anirà a la baixa. A Calders i a Santa Maria d'Oló hauria de parar durant les primeres hores de la tarda.
Ara mateix, es pot circular per les principals carreteres, però es demana precaució per la possibilitat que hi hagi plaques de gel a la via.
