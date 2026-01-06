Un cotxe avariat s'incendia a l'avinguda de la Pau de Moià
L'incident ha causat afectacions per fum en habitatges propers, però no s'han registrat ferits
Un vehicle avariat s’ha incendiat aquest dimarts al migdia, dia de Reis, a l’avinguda de la Pau de Moià. L’avís s’ha rebut a les 12.53 h, després que alertessin que sortia fum del capó d’un dels cotxes estacionats a la via.
Veïns de la zona han ajudat a apagar el foc amb una mànega mentre arribaven els serveis d’emergència. L'incident ha mobilitzat Mossos i Bombers fins al lloc dels fets i l’incendi s'ha donat per extingit pocs minuts després de la una del migdia.
L’incident ha provocat afectacions per fum en alguns habitatges propers, però no s’han registrat ferits, segons els Bombers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- La borrasca Francis porta la neu a la Catalunya central: de flocs dispersos a Manresa a paisatges blancs al Moianès, Berguedà i Solsonès
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm