Un cotxe avariat s'incendia a l'avinguda de la Pau de Moià

L'incident ha causat afectacions per fum en habitatges propers, però no s'han registrat ferits

L'incident ha mobilitzat Mossos i Bombers a l'avinguda de la Pau de Moià

L'incident ha mobilitzat Mossos i Bombers a l'avinguda de la Pau de Moià / ARXIU PARTICULAR

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Un vehicle avariat s’ha incendiat aquest dimarts al migdia, dia de Reis, a l’avinguda de la Pau de Moià. L’avís s’ha rebut a les 12.53 h, després que alertessin que sortia fum del capó d’un dels cotxes estacionats a la via.

Veïns de la zona han ajudat a apagar el foc amb una mànega mentre arribaven els serveis d’emergència. L'incident ha mobilitzat Mossos i Bombers fins al lloc dels fets i l’incendi s'ha donat per extingit pocs minuts després de la una del migdia.

L’incident ha provocat afectacions per fum en alguns habitatges propers, però no s’han registrat ferits, segons els Bombers.

