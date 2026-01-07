Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Per un Moià viu encara la recta final de la campanya amb un espectacle interactiu i reforça el no a la planta de biogàs

L'últim acte de la plataforma serà la rua lúdica i reivindicativa "Natura Centrum Est", de l'artista moianès Marcel·lí Antúnez

L'espectacle &quot;Natura Centrum Est&quot;, del moianès Marcel·lí Antúnez, al MNAC

L'espectacle "Natura Centrum Est", del moianès Marcel·lí Antúnez, al MNAC / Arxiu / Mireia Arso

Ariadna Gombau

Moià

La plataforma Per un Moià viu encara la recta final de la campanya pel "no" a l’ampliació de l’escorxador i a la construcció d’una planta de biogàs, després d’uns dies en què ha organitzat diverses activitats com ara xerrades amb experts i testimonis, una caminada popular i espectacles de titelles, entre altres. L’últim acte serà l’espectacle interactiu Natura Centrum Est, de l’artista moianès Marcel·lí Antúnez, que tindrà lloc dissabte 10 de gener a 2/4 de dotze del migdia a l’Escola Pia.

La convocatòria de la consulta popular sobre l’ampliació del polígon i la construcció d’una planta de biogàs, prevista per a l’11 de gener, es va fer pública el 12 de desembre, a les portes de Nadal. Pel que fa al calendari, la mateixa organització assegura que «s’ha treballat intensament perquè els ciutadans de Moià puguin votar amb el màxim d’informació possible, tot i la dificultat que suposa compaginar els diferents actes amb els dies festius».

Tot i haver nascut per defensar el no en la consulta popular, Per un Moià viu es defineix com «una reivindicació d’iniciativa ciutadana que va més enllà i que vol promoure la participació dels veïns i veïnes en allò que afecta el poble». La plataforma defensa que «la ciutadania ha de poder decidir quin model de poble vol» i aposta per un model sostenible i arrelat al territori. Per aquest motiu, a banda de «cridar a la participació en la consulta com una defensa de la democràcia», també fa campanya perquè «la gent voti que no als projectes que està impulsant i imposant el govern d’Ara Moià».

Per cloure la campanya, Marcel·lí Antúnez Roca, cofundador de la Fura dels Baus i membre de la plataforma, portarà a Moià l’espectacle interactiu Natura Centrum Est. Des del MNAC, on ha estat instal·lat durant dues setmanes, la rua lúdica i reivindicativa recorrerà els carrers del poble, conduïda pel mateix autor i per músics de la comarca. L'esdeveniment, on es podrà sumar tothom qui ho desitgi, serà el pròxim 10 de gener, un dia abans de la consulta, i començarà a 2/4 de dotze del migdia a l'escola Pia.

