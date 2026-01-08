Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PSC del Moianès defensa la planta de biogàs però no la ubicació proposada

El socialistes critiquen la falta de transparència del govern d'Aramoià en el procés que ha desembocat en la consulta de diumenge

Una imatge de l'escorxador de Moià, al polígon del Prat

Una imatge de l'escorxador de Moià, al polígon del Prat / Arxiu | Oscar Bayona

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Moià

L'Agrupació Socialista del Moianès, que integra el grup del PSC a Moià, amb una regidora a l'oposició en aquest Ajuntament, es mostra a favor de construir una planta de biogàs al poble, però no veu adient la ubicació del polígon del Prat que proposa l'equip de govern d'Aramoià, i seria partidària de situar-la al polígon del Pla Romaní, més allunyat del nucli urbà.

Així ho ha manifestat en un comunicat que la mateixa Agrupació ha publicat a les xarxes, quan falten tres dies per a la consulta popular que diumenge demanarà als ciutadans que es posicionin a favor o en contra de la modificació urbanística que ha de permetre l'ampliació del polígon del Prat, lligada a una ampliació de l'activitat de l'escorxador que hi ha ubicat, i a la construcció d'una planta de biogàs. Una consulta que els socialistes celebren que es faci, tot i que voldrien més opcions a la simple resposta de "sí" o "no".

El PSC considera "molt positiva" la construcció d'una planta de biogàs en el context de lluita contra el canvi climàtic i per poder gestionar els residus municipals. Diuen que "evitarà que el metà generat en la descomposició dels residus s'alliberi a l'atmosfera i reduirà les emissions d'efecte hivernacle". A més, "obre la porta a crear una xarxa de calor per a la climatització dels equipaments municipals i les llars". Tanmateix, no veu idònia la ubicació al polígon del Prat, com pretén l'equip de govern. Li retreu que aquest tema no s'hagi debatut, amb l'opció de situar-la al polígon del Pla Romaní.

Pel que fa a la requalificació del polígon, el PSC lamenta la "manca de transparència" que diu que hi ha hagut per part d'Aramoià pel que fa a l'operació de compra dels terrenys per on s'ha d'ampliar que en el seu dia va fer el propietari de l'escorxador, i troba "excessiva" la proposta de requalificar 10 hectàrees per fer possible l'ampliació de l'escorxador i la construcció de la planta. Els socialistes retreuen a l'equip de govern que no hagi estat "prou hàbil" en tot aquest procés, i l'acusen d'una "falta de debat i de voluntat per arribar a un consens polític". Segons el PSC, el projecte de la planta de biogàs s'hauria d'haver desvinculat de la modificació urbanística per ampliar i poder legalitzar el polígon.

