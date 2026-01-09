Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Condecoren els dos guàrdies municipals de Calders que van ajudar els valencians afectats per la DANA

Els agents s'hi van traslladar durant tres dies de forma gratuïta i voluntària, gastant alguns dels seus dies de vacances i d'assumptes personals

Un agent ajudant els afectats per la DANA a València

Un agent ajudant els afectats per la DANA a València / Guàrdia Municipal de Calders

Regió7

Calders

Dos guàrdies municipals de Calders (Moianès) han rebut el distintiu honorífic de reconeixement del Ministerio del Interior per la seva actuació durant tres dies en els dispositius d'emergència i seguretat en la catàstrofe de la DANA que va afectar la Comunitat Valenciana l'octubre de 2024.

Després de tràgic desastre natural, els dos agents van manifestar la seva voluntat de participar en el dispositiu que va requerir la Generalitat valenciana. Així que, en rebre el vistiplau de l'Ajuntament, van desplaçar-s'hi per ajudar els afectats de la DANA de forma totalment gratuïta i voluntària, ja que durant la seva estada van gastar alguns dies de les seves vacances i d'assumptes propis.

TEMES

Monbus publica els nous horaris de la línia Manresa-Barcelona: consulta'ls aquí

Junts per Moià s'oposa a la planta de biogàs i al seu lloc proposa un parc solar adequat al municipi

Sant Fruitós de Bages recorda Alfred Figueras en el 46è aniversari de la seva mort

Condecoren els dos guàrdies municipals de Calders que van ajudar els valencians afectats per la DANA

Arriba la Festa Major d’Hivern de Sant Fruitós de Bages: cultura, música i tradició

Molta satisfacció amb marge de millora en la valoració de l'Ajuntament de Manresa de la programació de Nadal

Illa pressiona Junts perquè avali el nou finançament: “Està a l’altura del pes històric, polític i cultural de Catalunya”

Navarcles posa en marxa el projecte «Quedem per dinar?» per combatre la soledat de la gent gran

