Condecoren els dos guàrdies municipals de Calders que van ajudar els valencians afectats per la DANA
Els agents s'hi van traslladar durant tres dies de forma gratuïta i voluntària, gastant alguns dels seus dies de vacances i d'assumptes personals
Regió7
Calders
Dos guàrdies municipals de Calders (Moianès) han rebut el distintiu honorífic de reconeixement del Ministerio del Interior per la seva actuació durant tres dies en els dispositius d'emergència i seguretat en la catàstrofe de la DANA que va afectar la Comunitat Valenciana l'octubre de 2024.
Després de tràgic desastre natural, els dos agents van manifestar la seva voluntat de participar en el dispositiu que va requerir la Generalitat valenciana. Així que, en rebre el vistiplau de l'Ajuntament, van desplaçar-s'hi per ajudar els afectats de la DANA de forma totalment gratuïta i voluntària, ja que durant la seva estada van gastar alguns dies de les seves vacances i d'assumptes propis.
