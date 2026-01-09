Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts per Moià s'oposa a la planta de biogàs i al seu lloc proposa un parc solar adequat al municipi

El partit considera que el projecte plantejat pel govern d'Aramoià i que se sotmetrà a la consulta de diumenge és massa car i pot generar pudors

Veïns reclamant la consulta sobre la planta de biogàs, fa uns msos / Arxiu | Oscar Bayona

Jordi Escudé

Moià

Junts per Moià diu "no" a la planta de biogàs que l'equip de govern d'Aramoià ha projectat al municipi, i que aquest diumenge serà un dels punts clau que se sotmetrà a votació en la consulta popular que hi ha convocada sobre la conveniència o no d'aquesta planta i de requalificar els terrenys del polígon del Prat, on es vol ubicar, per poder-lo ampliar (i d'aquesta manera legalitzar-lo) juntament amb l'activitat de l'escorxador.

Junts considera que aquesta planta, tal com la concep el govern municipal, és "desproporcionada i inviable" perquè suposarà una despesa d’uns 9 milions d’euros, dels quals 5,4 milions els hauria d’assumir l’Ajuntament amb fons propis. A més, "no hi ha cap estudi de viabilitat, i pot comportar un risc important de pudors al poble". Com a alternativa, el partit proposa fer un parc municipal de plaques solars fotovoltaiques de menys de dues hectàrees i dimensionat a les necessitats de Moià en el mateix terreny del polígon on es vol construir la planta. El partit sosté que "tindria un cost de menys de 2 milions d’euros, un impacte ambiental mínim, uns baixos costos de manteniment i gestió, i no hi hauria el perill de les males olors". Parla d'una instal·lació similar a les que ja estan en funcionament a Centelles o a Sant Fruitós de Bages, i que generi consens polític i social a la vila.

Per altra banda, Junts sí que defensa la legalització del polígon per tal que les empreses instal·lades puguin créixer i desenvolupar la seva activitat. Tanmateix, critica la intenció de l'equip de govern de pretendre aconseguir aquesta legalització vinculant-la amb el creixement de l'escorxador i la construcció de la planta de biogàs. Diu que hi ha altres vies per fer-ho, i que tot plegat "és una decisió política unilateral de l’alcalde, Donís Guiteras, i d’Aramoià, que impedeix assolir un consens polític i social al municipi". També els retreu "les traves constants" que hi ha hagut en tot el procés que ha precedit la convocatòria de la consulta, "i la invitació de l'alcalde i d'Aramoià a no participar-hi".

