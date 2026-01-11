Arrenca amb normalitat la consulta sobre l’escorxador i la planta de biogàs a Moià
Fins a 3/4 d’11 del matí han votat 194 persones, un 3,5% del cens cridat a les urnes, al local de Les Faixes
Moià vota avui en una consulta popular no referendària si s’ha d’ampliar el polígon del Prat per poder-lo legalitzar amb una operació que implica també ampliar l’activitat de l’escorxador que hi ha, i construir una planta de biogàs.
El local de Les Faixes, única seu de les votacions amb tres meses (inicialment només se n’havia previst una), ha obert portes a les 9 del matí, i des d’aleshores hi ha hagut un degoteig constant, però sense cues, d’electors. Fins a 3/4 d’11 del matí havien votat 194 persones, que representa un 3,5% d’un cens de 5522 electors majors de 16 anys empadronats a Moià, per bé que una part dels veïns, els no hi entra per una qüestió normativa de la llei de consultes, que ha fet limitar el cens als residents en un radi de 2,7 km des del punt del polígon afectat per l’ampliació.
Els promotors de la consulta, ara agrupats en la platforma Per un Moià Viu, que ha portat la campanya. Favor del no. La seva portaveu, Pilar Clapers, confia que hi hagi una bona participació, si bé “encara és aviat per valorar la que hi ha hagut fins ara”
