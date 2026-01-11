Consulta sobre l’escorxador i la planta de biogàs a Moià: «No vull que ens destrossin el poble»
10 testimonis expliquen què els ha motivat a participar en les votacions
Moià vota avui en una consulta popular no referendària si s’ha d’ampliar el polígon del Prat per poder-lo legalitzar amb una operació que implica també ampliar l’activitat de l’escorxador que hi ha, i construir una planta de biogàs. Regió7 ha pogut parlar amb 10 persones que s'han apropat durant el dia a l'espai cultural de les Faixes per lliurar el seu vot a les urnes. Què els ha motivat a participar en la consulta?
Antonio Elías (28 anys): «La planta de biogàs pot contaminar»
Va venir de Sant Adrià de Besòs a Moià, entre altres coses fugint «de la contaminació de la incineradora de residus que hi ha». Per això s’oposa a la planta de biogàs, tot i que, «l’ampliació de l’activitat de l’escorxador també pot contaminar amb el trànsit de camions».
Lorena Rodríguez (29 anys): «És una llàstima que Montví no pugui votar»
Fa poc que viu a Moià «i no vull contaminació». És partidària que voti el màxim de gent, i en aquest sentit, «és una llàstima que veïns de Montví no ho puguin fer» per les limitacions territorials que s’han marcat en el cens. «La contaminació també hi arribarà».
Daniel Seguer (45 anys): «Busquen excuses per ampliar l’escorxador»
Fa 21 anys que viu a Moià, i no té clar el canvi que es proposa per legalitzar el polígon. «És forçar la situació. Ens han dit que es fa com proposen no es pot legalitzar, i crec que hi ha altres alternatives. Em sembla una excusa per poder ampliar l’escorxador».
Rosa Puigarnau (94 anys): «Penso que he de donar la meva opinió»
«He vingut a votar com a veïna que soc de Moià des de la pandèmia i com a ciutadana responsable». Diu que li interessen les coses que es fan al poble «i penso que he de donar la meva opinió. Per a mi, votar és una obligació, si no, després no t’hauries de poder queixar de res».
Lucía Rodríguez (46 anys): «M’hauria agradat estar més informada»
La consulta és no vinculant, «però és important votar, tot i que m’hauria agradat estar més informada, sobretot del punt de vista d’Aramoià, que ha arribat tard i em genera dubtes amb el tema de les olors o del tipus de feines que es poden generar».
Marissa Rosell (73 anys): «És bo un canvi cap a les renovables»
És de Barcelona, però fa anys que viu a Moià. Defensa «un canvi cap a les renovables» amb la planta de biogàs, tot i que «s’ha de valorar bé com es fa». La gent «s’ha d’informar per tenir un criteri, com he fet jo, mirant com van aquestes centrals en altres països».
Núria Ferrer (29 anys): «Votis el que votis, participar és bo»
És nascuda a Moià. Aquesta consulta «és una gran oportunitat, encara que no sigui vinculant», en el sentit que una hipotètica baixa participació «no pugui ser una justificació on agafar-se» de cara a altres possibles consultes. «Votis el que votis, participar és important».
Eudald Font (82 anys): «No convé una planta tan a prop del poble»
Considera que «no és convenient fer una plata d’aquestes tan a prop de poble». Pel que fa al polígon, , «diuen que no és legal, quan hi ha empreses que fa molt que hi són i han pagat els impostos. No entenc que tot això se’n pugui anar a la ruïna i facin fora la gent».
Paula Cortado (30 anys): «No vull que ens destrossin el poble»
Nascuda a Moià, vota perquè «ens han donat la paraula i no vull que ens destrossin el poble. Estem bé com estem, i els canvis que es proposen no m’interessen». En tot cas, independentment del resultat, «és important que la gent hi digui la seva, i que el poble parli».
Josefina Remón (73 anys): «Aquí ens hauríem de posar al dia»
Originària de Barcelona, diu que es va acostumar als purins, i no entén que ara hi hagi gent que es queixi de les pudors que pot generar la planta de biogàs. A més, «tinc família a l’estranger i diuen que aquestes plantes funcionen molt bé. Ens hauríem de posar al dia».
