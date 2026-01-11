Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Moià diu clarament “no” a l’ampliació de l’escorxador i a la planta de biogàs

La consulta, no vinculant, que s’ha impulsat per iniciativa popular, ha tingut una participació del 30,12%

Les imatges de la consulta sobre l’escorxador i la planta de biogàs a Moià

Les imatges de la consulta sobre l’escorxador i la planta de biogàs a Moià

Veure Galeria

Imatges de la consulta sobre l’escorxador i la planta de biogàs a Moià / Oscar Bayona

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Moià

El “no” a la modificació urbanística per poder ampliar el polígon del Prat de Moià juntament amb l’activitat de l’escorxador i construir-hi una planta de biogàs, s’ha imposat clarament en la consulta popular no referendària que s’ha celebrat aquest diumenge. El resultat, però, no és vinculant.

El “no” ha obtingut 1.487 vots i el “sí”, 151. En el procés hi han participat un 30,12% del cens. En total, han votat 1.663 persones de les 5.522 que podien fer-ho, i en què hi ha hagut 14 vots en blanc i 11 de nuls.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents