Moià diu clarament “no” a l’ampliació de l’escorxador i a la planta de biogàs
La consulta, no vinculant, que s’ha impulsat per iniciativa popular, ha tingut una participació del 30,12%
El “no” a la modificació urbanística per poder ampliar el polígon del Prat de Moià juntament amb l’activitat de l’escorxador i construir-hi una planta de biogàs, s’ha imposat clarament en la consulta popular no referendària que s’ha celebrat aquest diumenge. El resultat, però, no és vinculant.
El “no” ha obtingut 1.487 vots i el “sí”, 151. En el procés hi han participat un 30,12% del cens. En total, han votat 1.663 persones de les 5.522 que podien fer-ho, i en què hi ha hagut 14 vots en blanc i 11 de nuls.
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Com era viure a la residència del convent de les Reparadores de Manresa als anys seixanta?
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany