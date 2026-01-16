Moià dona el tret de sortida a la Festa Major d’Hivern amb tradició, música i cultura popular
La celebració s’allargarà fins al 25 de gener i oferirà un ampli programa d'activitats, amb actes com la tradicional missa de Sant Antoni Abat, l'ofici solemne en honor a Sant Sebastià, el 50è aniversari de la recuperació del Ball de Gitanes i el concert d'Al·lèrgiques al Pol·len
Moià enceta demà la Festa Major d’Hivern amb un ampli programa d’activitats que s’allargarà fins al 25 de gener. Entre els actes més destacats hi ha la missa de Sant Antoni Abat, el concert d’Al·lèrgiques al Pol·len, la ballada de Gitanes en el marc del 50è aniversari de la recuperació d’aquesta dansa tradicional, l’ofici solemne de Sant Sebastià i, com a gran cloenda, els Tres Tombs.
Abans de l’inici oficial de la festa, el dia 16 hi ha programades dues activitats a la Biblioteca. A 2/4 de sis de la tarda es farà l’espectacle familiar de titelles El país de les puces, amb la rondallaire Lídia Clua, i a 2/4 de vuit tindrà lloc la presentació del llibre Potser en una altra vida, del moianès Jin Vives Burdó, acompanyat de Nil Oliveras Burdó.
El dissabte 17, obrint la Festa Major d’Hivern, se celebrarà la missa solemne de Sant Antoni Abat a l’església de Santa Maria. A les vuit del vespre, l’Espai Cultural Les Faixes acollirà el concert del grup Al·lèrgiques al Pol·len. Les entrades tenen un cost de tres euros i es poden adquirir a través del web eagora.app o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.
El diumenge 18 serà un dels dies més intensos del programa. A les sis de la tarda tindrà lloc la celebració del 50è aniversari de la recuperació del Ball de Gitanes. A l’interior de l’església es farà una ballada conjunta amb els dansaires dels darrers cinquanta anys, es representaran les Gitanes antigues i es durà a terme una mostra de danses tradicionals de Moià —el Ball del Ciri, el Ball de Bastons i el Ball de Garrofins—, amb l’acompanyament de la Cobla Sabadell. Tot seguit, es farà el traspàs de la bandera de Sant Antoni al banderer d’enguany, Adrià Clotet. Aquell mateix dia també quedarà inaugurada l’exposició 50 anys de danses tradicionals de Moiàal Museu – Casa Natal Rafael Casanova, visitable fins al 8 de febrer.
El dilluns 19 tindrà lloc la ballada de la vigília de Sant Sebastià amb els Garrofins, el Pollo i els Teiers. Començarà a les set de la tarda a Can Carner i recorrerà els carrers del poble. L’endemà, dia de Sant Sebastià, patró de la vila, se celebrarà l’ofici solemne a la parròquia, amb la participació dels Garrofins, que ballaran a la sortida.
El dissabte 24, escalfant motors per als Tres Tombs, a les set de la tarda se celebrarà la Gran Botifarrada a la plaça Major. Tot seguit, els Grallers de Moià oferiran una serenata als administradors entrants i sortints per anunciar la festa. A continuació, es pujarà a l’Ajuntament amb el Traginer d’Honor, on l’alcalde els rebrà.
Finalment, diumenge se celebraran els Tres Tombs, que posaran el punt final a la Festa Major d’Hivern. A partir de les nou del matí, els participants de la cavalcada de Sant Antoni es concentraran davant del Pavelló Municipal. A les onze començarà la desfilada, encapçalada per la Banda Municipal de l’Espai Musical de Moià i el Pollo. A dos quarts de dotze tindrà lloc la benedicció i, en el tercer tomb, s’interpretarà el Ball del Contrapàs curt.
